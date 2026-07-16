4 ideas de gelatinas fáciles de hacer con temática de graduación
¿Estás por organizar una graduación? checa estas 4 ideas de gelatinas temáticas que lucirán increíbles en tu mesa de dulces. Lo mejor es que son súper fáciles de hacer.
El ciclo escolar llegó a su fin y la temporada de graduaciones está en su máximo esplendor. Si tú o alguien que conoces está a cargo de la organización de una fiesta de fin de curso, aquí te compartimos 4 ideas de gelatinas con temática de graduación. Lucirán increíbles en tu mesa de dulces y lo mejor de todo es que son súper fáciles de hacer, en cuanto a decoración. Así que sigue leyendo y toma un poco de inspiración para tu próxima celebración.
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4 ideas de gelatinas fáciles de hacer con temática de graduación
Desde ideas súper básicas que puedes hacer en cuestión de minutos hasta recetas un poco más elaboradas. Aquí te compartimos 4 ideas fáciles para hacer gelatinas temáticas de graduación.
Moldes básicos
Compra moldes individuales para gelatinas. Elige el sabor que más te guste y pon manos a la obra. Una vez que estén listas, decora con imágenes impresas. Para que te sea más sencillo, pega las ilustraciones en palillos e incrústalos en las gelatinas. Sin duda, una idea fácil, rápida y bonita.
En paleta
Si buscas algo que visualmente se vea más elaborado, pero sea igual de sencillo, aquí te compartimos esta inspiración a base de paletas. Haz tu gelatina en este tipo de moldes y decóralas con impresiones comestibles. El resultado se verá súper elaborado y hermoso.
Decoradas con birretes
Otra idea fácil y súper linda. Haz gelatinas en vasos individuales y decora con un poco de fruta. Para hacerlas temáticas de graduación, solo imprime algunos birretes, pégalos en palillos e insértalos en tu gelatina. ¡Tu mesa de dulces se verá divina!
En grande
Si no quieres complicarte con tantas gelatinas individuales, haz una en un molde en grande. ¿Nuestra recomendación? Decora el centro con algún tipo de fruta fresca, coo frutos rojos o la fruta de tu preferencia y añade artículos decorativos con alusión a una graduación. Por ejemplo, algún birrete o diploma. Aquí un ejemplo.
Estas son tan sólo algunas inspiraciones. Deja volar tu imaginación y haz que tu fiesta de graduación luzca sensacional.