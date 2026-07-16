El perfume que huele a protector solar y te transporta a la playa; ideal para usar en el verano

El perfume que huele a protector solar y transporta a la playa combina notas solares, flores blancas, cítricos y acordes dulces para recrear la sensación de un día de verano junto al mar. Creada por el perfumista Quentin Bisch, esta propuesta pertenece a la familia Floral Frutal Gourmand y ha llamado la atención por su carácter luminoso, cálido y envolvente.

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Las fragancias con acordes solares han ganado protagonismo en los últimos años porque despiertan recuerdos asociados con las vacaciones, el mar y la piel acariciada por el sol. En perfumería, este tipo de composiciones no reproducen literalmente el aroma del protector solar, pero combinan ingredientes que evocan esa sensación cremosa, cálida y reconfortante característica del verano.

El perfume de mujer que huele a protector solar y es tendencia en el verano 2026

El perfume de mujer que huele a protector solar y es tendencia en el verano 2026 es Divine Couture de Jean Paul Gaultier. Según la información oficial de la firma, el aroma busca reinterpretar el espíritu del verano mediante una composición luminosa y sensual.



Notas de salida: frambuesa, cítricos y bergamota, que aportan una apertura fresca y chispeante.

frambuesa, cítricos y bergamota, que aportan una apertura fresca y chispeante. Notas de corazón: notas solares, ylang-ylang, merengue, geranio, calone, jazmín y pelargonio. Este corazón floral y cremoso es el responsable de ese efecto que recuerda al protector solar y a la brisa del mar.

notas solares, ylang-ylang, merengue, geranio, calone, jazmín y pelargonio. Este corazón floral y cremoso es el responsable de ese efecto que recuerda al protector solar y a la brisa del mar. Notas de fondo: benjuí, pino, vainilla, cumarina y ámbar, que proporcionan calidez y una estela envolvente sobre la piel.

El perfumista Quentin Bisch es conocido por crear composiciones con gran personalidad y por trabajar los contrastes entre frescura y calidez. En esta fragancia femenina, las notas solares y el ylang-ylang desempeñan un papel protagonista, ya que son ingredientes frecuentemente asociados con fragancias veraniegas y sensaciones tropicales.

¿Qué hace que las fragancias con notas solares sean tendencia en verano?

Los expertos en perfumería explican que las fragancias solares buscan despertar emociones y recuerdos más que reproducir un olor específico. La Fragrance Foundation, organización dedicada a promover la cultura del perfume, señala que las composiciones evocadoras son una de las principales tendencias del mercado, ya que conectan con experiencias y momentos especiales.

Entre las características que hacen destacar a este tipo de perfumes se encuentran:



Aroma cálido y luminoso: las notas solares evocan la sensación de la piel bajo el sol.

las notas solares evocan la sensación de la piel bajo el sol. Inspiración playera: ingredientes como el ylang-ylang y el calone recuerdan al mar, la arena y las vacaciones.

ingredientes como el ylang-ylang y el calone recuerdan al mar, la arena y las vacaciones. Dulzura equilibrada: la vainilla, el merengue y el benjuí aportan una sensación cremosa sin resultar excesivamente pesada.

la vainilla, el merengue y el benjuí aportan una sensación cremosa sin resultar excesivamente pesada. Frescura inicial: los cítricos y la bergamota ofrecen una salida vibrante ideal para los días cálidos.

los cítricos y la bergamota ofrecen una salida vibrante ideal para los días cálidos. Larga duración: la combinación de ámbar, cumarina y resinas proporciona una estela persistente.

Los especialistas también destacan que las fragancias solares suelen adaptarse especialmente bien a la primavera y al verano, cuando predominan las composiciones ligeras, florales y luminosas que transmiten una sensación de bienestar.