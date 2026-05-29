4 cortes de pelo para mujeres mayores de 50 que te harán rejuvenecer si tienes el cabello con canas
Conoce los cortes de pelo que te harán lucir más joven y que van a la perfección con las canas del cabello.
Conforme pasan los años es muy común y normal que el cabello se comience a teñir de gris, pues las canas son un aspecto natural en todas las personas y aunque hay muchas mujeres que prefieren teñirlas, también hay quienes las portan con orgullo y las lucen de gran manera.
Te puede interesar: Cómo rejuvenecer el rostro después de los 50 con estos 3 cortes de pelo para cabellos rizados
Ante este dilema, te compartiremos algunas recomendaciones de cortes de cabello para que luzcas tus canas con un gran estilo, mostrando tu seguridad con un estilo que reflejen la madurez y seguridad que has ganado conforme pasan los años de manera natural y lejos de tintes que pueden maltratar el pelo.
Cortes de pelo para mujer que van bien con las canas
Entre tantos estilos, estos son los mejores cortes de cabello para el 2026 donde puedes lucir de gran manera tus canas
- Pixie Desfilado: El estilo corto en la nuca pero con volumen y capas largas en la parte superior dan un acabado texturizado que rompe con la rigidez de las canas, además de que enmarcan tus rasgos faciales como los ojos y los pómulos.
@calistatools @nancyhornback decided to ditch the hair color to rock her grey and get a pixie! We can't get over how absolutely gorgeous her new look is!😍 Who else is ready for a #beautybrave moment?💕 #greyhair #greyhairdontcare #greyhaircolor #pixiecut #pixiehair #pixiehaircut #pixie #haircutting #haircut #haircutstyles #hairover50 #hairgoals #hairgoals2023 #newhairnewme #newhairstyle #hairover60 #greyhairtransformation ♬ original sound - Calista Tools
- Bixie: Este estilo híbrido combina la longitud de un bob con la frescura y textura de un pixie, por lo que es ideal si buscas un cambio radical pero quieres mantener la versatilidad de un flequillo largo.
@victordelvalle_
PIXIE con CANAS 🧑🦳 Gracias 🫶♬ Who You Share It With - Layup
- Bob Asimétrico / Invertido: Lo que caracteriza a este estilo es que es más corto por detrás y se inclina ligeramente hacia adelante. El corte bob es un clásico que disimula las líneas de expresión y que va a la perfección con las canas.
@thesuitesalon Un bob que transforma más que el cabello… transforma la actitud. Las canas dejan de esconderse y se convierten en protagonistas con este corte moderno, ligero y lleno de movimiento. ¿Lista para verte diferente y sentirte increíble? Agenda tu cita y descubre lo que un buen diseño de imagen puede hacer por ti. 💇♀️ #canas #haircuts #bobcut #cortemoderno #newlook ♬ sonido original - The Suite
- Clavicut con Capas Invisibles: Con un corte justo a la altura de la clavícula, este estilo permite mayor movimiento y su inclinación hacia adelante excita que el cabello canoso se vea plano, aportando más vida.
@javier.acosta.tab Diseño de corte q cambian vidas y más en señoras de más de 40 , 50 y 60 años #blowdry #bob #bobhaircut #bixiecut #señoras ♬ original sound - Siangyoo
¿Debo disimular las canas?
Conforme pasan los años, el tener canas en el cabello puede ser un indicador de edad, y aunque hay mujeres que prefieren ocultarlas, disimularlas o teñirlas, hoy en día es más común ver a gente luciéndolas con orgullo, siendo un signo completamente natural de la edad.
Incluso hay personas que suelen tener canas desde muy jóvenes, y lejos de ser un detalle negativo, mucha gente abraza ese estilo y se enorgullece de lo distinto que puedes lucir.