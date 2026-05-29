Estas son las tendencias para dejar de apilar ropa en tu clóset

Las tendencias - en todos los rubros - llegan con la intención de darle un giro a lo “común”, situación que se debe a estética o practicidad. En este caso se indica que el clóset regularmente se acomoda con la ropa apilada, situación que no luce tanto y que además desperdicia mucho espacio. Por eso presta atención a estos 3 consejos para darle una vuelta al acomodo de tus pertenencias.

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¿Por qué debes cambiar la forma en cómo acomodas tu clóset?

La realidad es que prácticamente en automático se llega al hogar y se acomoda ropa apilando piezas. Aunque es de cierta manera sencillo y rápido de hacer, se presentan algunos problemas. Para empezar es normal que la ropa del fondo no se use porque resulta inaccesible tomarla, las prendas se arrugan por el peso y al momento de atreverte a tomar esas piezas… se desacomoda todo.

Por ello, espacios como Pinterest o TikTok llegan con estas propuestas, que tienen como meta colgar todo lo que se pueda colgar, incluyendo suéteres, camisas, playeras, etcétera. Toma nota y elige lo que mejor te convenga.

Doble barra sin acaparar más espacio

Aunque tendrías que invertir en la colocación de un nuevo tubo, valdrá la pena utilizar la parte de abajo, lo cual sería otro espacio donde puedes poner prendas dobladas o más pequeñas. Y es que el diseño en prácticamente todos los clósets tienen la parte inferior completamente vacía y en ese sentido, desaprovechada. Se indica que esta es la propuesta más común de parte de profesionales en diseño de interiores.

Bolsas organizadoras colgantes

Algo que resulta totalmente realista con el acomodo de tus cosas es que es básicamente imposible que toda tu ropa se cuelgue. Sin embargo, se proponen las bolsas colgantes, mismas que funcionan como compartimentos complementarios del sistema de acomodo. Se colocan en la barra del clóset o en la puerta, dejándolos como pequeños espacios donde luce a la perfección la organización y visibilidad como si se tratara de cajones adicionales.

Cuelga los pantalones a la mitad

Muchas personas doblan sus pantalones, pants, shorts o demás temas ligados a las piernas, por lo que aquí se tendrá que cambiar esa forma de organizar. Todo radica en doblar a la mitad y colgarles en tubos o ganchos. Esta solución es obviamente placentera para los que cuentan con muchos pantalones de vestir o jeans para el diario.