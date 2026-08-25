Las canastas son artículos que sirven en el interior del hogar, ya sea para organizar objetos, ahorrar espacio o decorar cualquier área del hogar. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas de decoupage con papel reciclado. Asimismo, puedes optar por estas 5 opciones con flores, frutas o diseños vintage para darle una cara diferente a la vivienda.

Existen proyectos que utilizan periódicos, revistas, hojas de cuaderno y restos de papel para formar estructuras resistentes. Por su parte, el decoupage añade una capa decorativa sobre la superficie terminada, como por ejemplo estas 4 ideas de servilletas que se ven aesthetic.

4 ideas decoupage DIY con papel reciclado para hacer canastas bonitas|IA

Las 4 ideas para hacer canastas bonitas

1. Cesta de periódico con acabado floral: En esta opción se deben cortar hojas de periódico en tiras largas, enrollarlas hasta formar tubos y entrelazarlas para construir la base y las paredes. Para ello necesitas periódicos viejos, tijeras, pegamento y cinta; el proyecto parte de tiras de aproximadamente 2 centímetros de ancho y las cruza hasta formar la estructura.

2. Recipiente con páginas de revistas: De las revistas antiguas puedes obtener tiras con estampados, fotografías y tipografías que pueden convertirse en parte del diseño final. El tutorial recomienda un periodo de secado de al menos 48 horas antes del uso.

3. Caja de papel con flores antiguas: Para conseguir una apariencia vintage, pueden utilizarse recortes de flores, hojas, mariposas o ilustraciones botánicas de revistas, calendarios viejos o impresiones que ya no tengan utilidad. La técnica consiste en seleccionar las imágenes, recortarlas y pegarlas sobre una superficie previamente limpia.

4. Mini canasta decorativa con recortes reutilizados: Los sobrantes de hojas, envolturas de papel o páginas de revistas pueden convertirse en tiras para construir una pieza pequeña destinada a guardar accesorios, materiales escolares o artículos de escritorio.

Cabe mencionar que antes de aplicar cualquier pegamento, se debe limpiar el polvo y grasa de la superficie, extender una capa delgada y dejar secar en cada etapa.