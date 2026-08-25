Ahuyenta los mosquitos de la cocina sin necesidad de usar insecticida

Los mosquitos son realmente molestos por lo que para eliminarlos lo principal es buscar algún producto en el mercado para poder despejar los espacios. Sin embargo, hay una alternativa sin insecticidas.

Con estos trucos vas a poder implementar una barrera física, eliminar los criaderos y usar productos naturales que no afectarán tu salud. Ahora sí toma nota para no ahuyentar a los insectos.

¿Cómo ahuyentar a los mosquitos?

Bloqueo de ingresos y eliminación de focos

Esta es una de las alternativas que consiste en:



Instala mosquiteros: Puedes colocar mallas finas en ventanas y puertas de la cocina.

Vacíe fuentes de agua: Esta es una opción muy importante en la que debes evitar dejar platos con agua, floreros o goteos en el fregadero.

Tapa la basura: Usa botes con tapa hermética para evitar olores que los atraigan.

Limpia desagües: Vierte agua hirviendo con vinagre por el drenaje semanalmente.

Repelentes naturales y plantas aromáticas

Otra de las medidas que puedes llevar a cabo son:

Plantas vivas: Coloca macetas de albahaca, menta o lavanda junto a las ventanas.

Limón con clavos: Corta un limón a la mitad e introduce 10 clavos de olor en la pulpa.

Aceites esenciales: Difunde aroma de eucalipto limón o citronela con un atomizador.

Dispositivos físicos recomendados

En este caso puedes obtener una solución con mayor continuidad y sin usar químicos. Lo que puedes tener en cuenta es:

