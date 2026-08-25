3 ideas de lunch saludable al estilo MasterChef 24/7 para este regreso a clases

Con el regreso a clases 2026, hay que ir pensando en el lunch para mandar a la escuela, el cual debe ser fácil de transportar, que no tenga riesgo de derramarse y que se prepara en pocos minutos. La buena noticia, es que existen recetas muy prácticas y que saben delicioso, para transformar snacks sencillos en platillos dignos de MasterChef 24/7.

3 almuerzos ricos y saludables para el regreso a clases 2026 con el toque de MasterChef 24/7