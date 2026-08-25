3 ideas de lunch saludable al estilo MasterChef 24/7 para este regreso a clases
Si ya se te acabaron las ideas de qué mandarles como almuerzo a tus hijos, checa estas ideas que son muy fáciles de hacer y con el sabor de MasterChef 24/7.
Con el regreso a clases 2026, hay que ir pensando en el lunch para mandar a la escuela, el cual debe ser fácil de transportar, que no tenga riesgo de derramarse y que se prepara en pocos minutos. La buena noticia, es que existen recetas muy prácticas y que saben delicioso, para transformar snacks sencillos en platillos dignos de MasterChef 24/7.
3 almuerzos ricos y saludables para el regreso a clases 2026 con el toque de MasterChef 24/7
Pasta con verduras. En caso de que prefieras que los almuerzos para el regreso a clases 2026 sean llenadores y les den la energia necesaria para cumplir con todas sus actividades, una opción de lunchs deliciosos al estilo MasterChef 24/7 es la pasta con verduras. Para prepararla rápido por las mañanas, solo hay que darle una buena cocción y complementar con salsa, que puede ser de crema o de tomate. Añade verduras al vapor y si lo prefieres, un poco de proteína, como pollo o carne a la plancha.
Wrap de pollo con ensalada. Si quieres salir de las quesadillas tradicionales y hacerlas un poco más completas, entonces los wraps de pollo son una excelente alternativa. La base se compone de una tortilla de harina y va rellena de tiras de pollo asado, un poco de ensalada y aderezo; se tiene que enrollar como si fuera un burrito para que no se derrame. Un tip que lo vuelve delicioso, es pasarlo por la parrilla y darle una textura crujiente.
Sándwich de tres quesos con un toque crujiente. Los sándwiches son de los almuerzos más populares y fáciles de hacer en este regreso a clases 2026, pero eso no significa que siempre deban ser aburridos ni mucho menos. Para muestra, la versión de tres quesos que queda deliciosa y crujiente en menos de 10 minutos. Únicamente hay que poner a calentar dos tapas previamente untadas con mayonesa o aderezo, agregar el queso y poner en una sartén caliente. También se puede usar el horno eléctrico o la freídora de aire, que es una de las herramientas que los cocineros de MasterChef 24/7 han aprendido a usar en clases.