Muere querida influencer a los 25 años tras ataque extremo de vómito

La industria de las redes sociales en África se conmocionó por la muerte de Lisa Mutalu, una famosa influencer originaria de Zambia, quien se especializaba en contenido de estilo de vida y viajes. Falleció a los 25 años de edad, tras sufrir un intenso ataque de vómito.

El incidente ocurrió el 20 de agosto, en Lusaka, capital de Zambia. Las autoridades locales informaron que Lisa Mutambo, nombre real de la creadora de contenido, había salido por la noche del 19 de agosto con 2 amigas; acudieron a un hotel con el que Lisa colaboraba y de ahí se fueron a un bar. Cerca de las 3:00 A.M., el novio de Lisa fue por ellas y dejó a sus amigas en casa.

Tras regresar, la influencer sufrió un episodio de vómito muy fuerte y luego perdió la consciencia. Fue llevada a un hospital y ahí se declaró su muerte; esto ocurrió entre las 3:30 A.M. y 4:30 A.M.

Actualmente se lleva a cabo una investigación por el fallecimiento. Se ha reportado que no se encontraron heridas físicas en el cuerpo. En redes sociales han surgido diversas acusaciones y especulaciones sobre un posible envenenamiento, pero nada de esto ha sido confirmado ni existen evidencias concretas de fuentes oficiales.

"La vida es tan impredecible. Descansa en paz", "tan devastador" y "mucha gente te amó" son algunos de los comentarios que los seguidores de Lisa Mutalu han dejado en sus redes sociales durante los últimos días.

Quién era Lisa Mutalu

A sus 25, la creadora de contenido Lisa Mutalu había conseguido una base de seguidores que sumaba más de 122,000 en Instagram. Ahí solía compartir fragmentos de su vida y sus viajes.

Su última publicación la hizo tan solo un día antes de morir. Se trataba de un carrusel de fotos donde aparecía con su pareja en un paisaje natural habitado por elefantes; estaban en un campamento de lujo especializado en safaris, de nombre Chaminuka Lodge & Nature Reserve.