4 ideas de manualidades de ‘Saja Boys’ para entetener a los niños en vacaciones

Las vacaciones son el momento ideal para que los niños desarrollen su creatividad mientras se divierten con actividades manuales. Además de ser entretenidas, las manualidades ayudan a fortalecer la coordinación, la concentración y la imaginación utilizando materiales que, en muchos casos, ya tienen en casa. Si en el hogar hay pequeños fanáticos de los Saja Boys, estas propuestas son una excelente opción para pasar tiempo en familia creando accesorios y recuerdos inspirados en sus personajes favoritos.

Ideas de manualidades de los Saja Boys para que los niños hagan en vacaciones

No hace falta gastar mucho dinero para disfrutar de una tarde creativa. Con fieltro, cartulina, marcadores, pegamento y algunos materiales reciclados, los niños podrán realizar estas divertidas manualidades mientras dejan volar su imaginación.



Peluches de fieltro sin costuras. Recorta dos siluetas del personaje favorito en fieltro, rellénalas con algodón y únelas utilizando silicón frío o pegamento para tela. Son suaves, fáciles de hacer y perfectos para decorar una mochila o una repisa.

Recorta dos siluetas del personaje favorito en fieltro, rellénalas con algodón y únelas utilizando silicón frío o pegamento para tela. Son suaves, fáciles de hacer y perfectos para decorar una mochila o una repisa. Llaveros de plástico encogible. Dibuja a los integrantes sobre plástico número 6, coloréalos con marcadores permanentes y aplica calor para reducir su tamaño. Después solo tendrás que añadir una argolla para convertirlos en llaveros.



Dibuja a los integrantes sobre plástico número 6, coloréalos con marcadores permanentes y aplica calor para reducir su tamaño. Después solo tendrás que añadir una argolla para convertirlos en llaveros. Separadores de páginas magnéticos. Dobla una tira de cartulina, dibuja o pega una ilustración de los Saja Boys y coloca pequeños imanes en el interior para crear un separador práctico para libros y cuadernos.

Dobla una tira de cartulina, dibuja o pega una ilustración de los y coloca pequeños imanes en el interior para crear un separador práctico para libros y cuadernos. Bolsas sorpresa (Blind Bags). Elabora pequeñas bolsitas de papel decoradas con los rostros de los personajes y coloca en su interior stickers, dibujos, dulces o figuras de papel. La emoción de abrirlas hace que esta actividad sea una de las favoritas entre los niños.



¿Qué materiales necesitas para hacer las manualidades de los Saja Boys?

La mayoría de estas manualidades pueden hacerse con materiales fáciles de conseguir, como cartulina de colores, fieltro, tijeras con punta redonda, silicón frío, algodón, marcadores permanentes, hojas adhesivas, papel decorativo, pequeños imanes y plástico encogible. Si los niños son pequeños, es recomendable que un adulto supervise el uso de las tijeras y cualquier herramienta que requiera calor.

Además de fomentar la creatividad, estas actividades permiten que los pequeños desarrollen habilidades mientras disfrutan de unas vacaciones diferentes y llenas de diversión junto a los Saja Boys.