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Manualidades de KPop Demon Hunters: cómo hacer camisas de Rumi, Zoey y Mira con tela ropa vieja (paso a paso)

Antes de gastar en un cosplay, abre tu clóset. La prenda perfecta para recrear el estilo de Rumi, Zoey o Mira podría estar esperándote entre tu ropa vieja.

Manualidades de KPop Demon Hunters: cómo hacer camisas de Rumi, Zoey y Mira con tela ropa vieja (paso a paso)
Playera de Zoey|IA

Escrito por: Melannie Alba | DR

Si tienes camisetas viejas guardadas en el clóset, puedes convertirlas en prendas inspiradas en KPop Demon Hunters sin gastar mucho dinero. Con algunos retazos de tela, unas tijeras y un poco de creatividad, es posible recrear el estilo de Rumi, Zoey y Mira reutilizando ropa que ya no usas. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en costura. Estas ideas son sencillas, personalizables y perfectas para quienes disfrutan de las manualidades o quieren preparar un outfit para una reunión temática, cosplay o simplemente mostrar su fanatismo por las Huntrix.

Materiales que necesitarás

Antes de comenzar, reúne los siguientes materiales:

  • Una camiseta lisa o blusa vieja que puedas transformar.
  • Retazos de tela de diferentes colores y acabados.
  • Tela dorada o brillante para los detalles.
  • Tijeras para tela.
  • Hilo y aguja o máquina de coser.
  • Pegamento para tela.
  • Fieltro, listones o cintas decorativas recicladas.

Dale una segunda vida a tu ropa con unos diseños únicos de KPop Demon Hunters

Transformar prendas viejas en ropa inspirada en KPop Demon Hunters es una forma divertida de reciclar, desarrollar tu creatividad y crear piezas únicas. Con unos cuantos materiales y un poco de imaginación podrás diseñar camisas inspiradas en Rumi, Zoey y Mira sin necesidad de comprar un disfraz nuevo.

Cómo hacer la camisa de Rumi

Rumi destaca por un estilo elegante en el que predominan el blanco y los detalles dorados.

  • Comienza utilizando una blusa o camiseta blanca como base. Marca el largo deseado y recórtala para convertirla en un top sin mangas, dejando un pequeño margen para hacer los dobladillos.
  • Después, corta tiras de tela dorada de aproximadamente cuatro centímetros de ancho y cóselas o pégalas alrededor del cuello y las sisas. Esto le dará un acabado más llamativo.
  • Para finalizar, crea una estrella con fieltro brillante o un retazo de tela metálica y colócala sobre uno de los hombros para darle un toque inspirado en el vestuario del personaje.

Cómo hacer la camisa de Zoey

  • Busca una camiseta cuyo color se acerque al estilo característico de Zoey y recórtala para darle un diseño corto o asimétrico.
  • Después utiliza retazos de otras prendas para crear bloques de color en las mangas, los costados o el cuello. Puedes combinar diferentes texturas para conseguir un efecto más dinámico.
  • Como toque final, agrega cintas brillantes o listones reciclados cosidos sobre la prenda para simular algunos de los detalles decorativos de su vestuario.

Cómo hacer la camisa de Mira

  • Para recrear el estilo de Mira, parte de una camiseta en tonos oscuros o del color que más se aproxime a su atuendo.
  • Recorta la prenda si deseas un acabado más moderno y añade piezas de tela en colores contrastantes para crear profundidad en el diseño.
  • Por último, cose o pega tiras de tela brillante, cintas recicladas o pequeños detalles para hacer el texto y diseño de la playera.
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