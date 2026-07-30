4 ideas para crear moños para el cabello de Peppa Pig

Los accesorios son ideales para que un peinado luzca totalmente distinto y complementan los looks de una forma muy tierna. Y una de las mejores opciones para niñas, son los moños de colores llamativos y que están inspirados en sus caricaturas preferidas, como Peppa Pig, un personaje con el que no solo se pueden hacer camisas o gorritos de crochet, sino también detalles para el pelo que no necesitan materiales muy caros ni hay que ser expertos en manualidades.

Accesorios de Peppa Pig: los 4 diseños de moños para peinar a las niñas y que se vean bonitas

Con cintas de brillos y figuras en 3D. Si quieres que los modelos queden llamativos y sean los protagonistas del peinado, entonces el estilo brillante es la mejor opción. Solamente necesitas tiras de foamy con glitter incluido en color rosa, amarillo y rojo, que son los que distiguen a esta caricatura. En la decoración, incluye recortes de Peppa Pig para los moños infantiles, que pueden ser de foamy o cartón y tendrán que ir pegados con silicón frío.



4 diseños de moños de Peppa Pig para peinar a las niñas que se ven muy bonitos|Pinterest

De listones divertidos y pines de Peppa Pig. Además de que estos detalles son perfectos para decorar las mochilas y lapiceras los pines de Peppa Pig también son un gran complemento para los peinados, en especial si se combinan con lindos moños. Y para que luzcan originales, elige listones con estampados divertidos, como flores, puntos o estrellitas, para que así resalten cualquier look.



4 diseños de moños de Peppa Pig para peinar a las niñas que se ven muy bonitos|Pinterest

Moños para niñas inspirados en Peppa Pig. Para un diseño más discreto, pero igual de bonito y con todo el estilo de esta serie infantil, está la opción de hacer los moños inspirados en los colores característicos de Peppa Pig y que no queden tal cual como un adorno. Esta alternativa es posible con cintas rosa pastel y rojo brillante, lo que hace que los moños sean más fáciles de combinar y se pueden usar en cualquier ocasión.



4 diseños de moños de Peppa Pig para peinar a las niñas que se ven muy bonitos|Pinterest

Accesorios grandes para decorar los peinados con un toque divertido. Los moños de gran tamaño suelen ser de los preferidos para las niñas porque se ven divertidos y muy curiosos. Así que una de las ideas más bonitas para hacer accesorios de Peppa Pig, son los listones gruesos, cintas coloridas y decoraciones de relieve, ya sea en foamy o con fieltro, el chiste es que se represente la silueta de esta simpática cerdita.

