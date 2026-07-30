¿Quién gana la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas HOY, 30 de julio?

El Juego por la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas se pondrá intenso este jueves : ayer, la tribu de Halcones se anotó una llamativa victoria que sin duda los fortaleció tanto física como mentalmente, ¿pero la buena racha seguirá hoy?

¿Quién gana el Juego por la Recompensa HOY, 30 de julio?

No cabe duda de que, a la hora de dar recompensas a los sobrevivientes, "Warrior" es todo un experto: en una emisión ya premió a la tribu ganadora con muffins y este miércoles les dio una sabrosa orden de enchiladas rojas a cada uno que seguramente les supieron a gloria.

Hoy jueves, la competencia en las playas de Survivor se reanuda con nuevos circuitos, más estrategias, retos físicos y mentales agotadores y nuevas expectativas tanto por parte de Jaguares como Halcones.

La competencia está bastante pareja por parte de ambas tribus, por lo que las sorpresas seguramente estarán a la orden del día en la emisión de este 30 de julio: Jaguares se llevó un pollo completo para la tribu como recompensa y en otra oportunidad disfrutó de empanadas de queso, mientras que Halcones se ganó las enchiladas rojas y, además, un kit de pesca en el Juego por las Herramientas .

Ahora, un nuevo Juego por la Recompensa está a punto de transmitirse en Azteca UNO y el debate no podría estar más intenso... ¿Team Jaguares o Team Halcones? ¡No te pierdas ni un minuto del reality show más extremo de la televisión mexicana!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: