4 ideas de outfits para ir al concierto de Harry Styles en CDMX: para hombre y mujer

Entre los shows más esperados de este 2026, está el de Harry Styles, quien regresará México con su gira "Together, Together". Y como era de esperarse, los miles de afortunados que tendrán la oportunidad de ir al concierto, ya se están preparando para esta noche, en especial para deslumbrar con looks inspirados en el cantante británico y así lucir fabulosos mientras entonan sus canciones favoritas.

Looks inspirados en Harry Styles: las mejores opciones para verte increíble en su concierto

Lentejuelas y t-shirts de bandas. Si no te preocupa llamar la atención en cualquier lugar, entonces el concierto de Harry Styles es la oportunidad perfecta para usar prendas de lentejuelas que brillen con las luces. Ya sea en faldas o pantalones, son el mejor complemento para atuendos con muchísimo estilo. Y para combinar, usa una playera de bandas, no importa que no sean del intérprete de "As It Was". Esto ya que es un detalle que él suele incluir en sus outfits de todos los días y además son un básico que nunca falla.

Los looks más aesthetics y bonitos para ir al concierto Harry Styles|Pinterest

Camisas con texturas y colores intensos. Otro de los aspectos en la imagen de Harry Styles que nunca falta son las texturas en su ropa, especialmente en las camisas y americanas que suele llevar encima. Dependiendo del clima, puedes optar por una de terciopelo perfectamente fajada o una tipo bordada con broches asimétricos.

Los looks más aesthetics y bonitos para ir al concierto Harry Styles|Pinterest

Looks estilo disco para el concierto de Harry Styles. Apenas en marzo del 2026, Harry Styles lanzó su nuevo álbum titulado "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que tiene una mezcla de ritmos bastante interesante. Y como su nombre lo dice, también tiene ciertas vibras de la discoteca y por eso los atuendos inspirados en este lugares también son una excelente apuesta para una noche de canto. Complementa con tops y blazers XL para el clima tan cambiante de la temporada.

Los looks más aesthetics y bonitos para ir al concierto Harry Styles|Pinterest

Pantalones acampanados y piezas de crochet. En caso de que quieras tomar como referente alguno de los outfits más icónicos de Harry Styles

Los looks más aesthetics y bonitos para ir al concierto Harry Styles|Pinterest

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México 2026?

Gracias al enorme apoyo que el exintegrante de One Direction tiene en tierras aztecas, eligió a la Ciudad de México para hacer parte de sus shows residencia. De modo que Harry Styles dará un total de 6 conciertos en México y serán el 31 de julio, 1ero, 4, 7, 8 y 10 de agosto del 2026 en el Estadio GNP. Además, su telonera será Jorja Smith y todavía hay algunos accesos disponibles en la página de Ticketmaster.