3 ideas de outfits para el concierto de BTS; no gastarás mucho y robarás miradas

Los fans de BTS ya están contando los días para ver a los idols en México y, ante la expectativa, todo debe quedar listo; por ello ahora te contamos sobre 3 ideas de outfit ideales para esta próxima gira de conciertos. Toma en cuenta que estas ideas te ayudarán a destacar, logrando un look cómodo, llamativo y perfecto sin gastar de más.

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El próximo 7,10,11 de mayo del año en curso, los fans de BTS podrán vivir una de las series de conciertos más esperadas de todo el año. Pero si aún no tienes claro qué usar y cómo vestirte para sobresalir, además de que debes tomar en cuenta el clima de la Ciudad de México, entre otros aspectos, por ello ahora estas 3 ideas te ayudarán a transformar tu look.

"Purple Ocean”

Uno de los atuendos más sobresalientes para las noches de conciertos es apostar por un morado total. Considera complementar el atuendo con algún detalle en blanco, ya sea en el calzado o con alguna prenda que ayude a resaltar el contraste. Para el calzado, evita zapatillas altas y procura la comida, con tenis en blanco y agujetas moradas o que tengan pedrería brillante.

Estilo Butter

Si el sol lo permite, una de las mejores opciones para asistir al magno evento, es apostar por un atuendo veraniego y fresco. Este estilo prioriza los shorts, los tops con sobrecamisa abierta que tenga estampado o colores neutros. Este estilo lo puedes complementar con unos lentes de sol y coletas.

Aesthetic BT21

Si lo que buscas es un atuendo más pensado para dejar en claro quién es tu favorito, apuesta por una sudadera o suéter en el color de tu personaje favorito de BTS21. Este colorido atuendo se puede complementar con unos jeans cómodos y calcetas largas; por último, algún detalle en el cabello sobre tu personaje elegido.

BTS en México

El Estadio GNP de la Ciudad de México recibirá los próximos 7, 10 y 11 de mayo a la boy band BTS. Este evento se presenta como uno de los más esperados de todo el año, consolidando a la comunidad ARMY mexicana como una de las más grandes y fuertes de todas.