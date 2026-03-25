4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en fundas para laptop sin usar máquina de coser

Reciclar ropa vieja que tienes guardada en el ropero y que ya no usas es muy sencillo. Puedes hacer un montón de manualidades o prendas con una nueva vida, pero hay una tendencia moderna que podría interesarte: hacer fundas para laptop.

Anteriormente, te compartimos algunos diseños de fundas para celular con ropa vieja que ya no usas , pero ahora es turno de estos divertidos protectores para computadoras portátiles. Lo mejor de todo es que no es necesario usar máquina de coser.

Las ideas para reciclar ropa vieja y convertirla en fundas aesthetic

En Pinterest, Facebook e Instagram hay usuarios que comparten sus propias ideas de cómo hacer una funda para laptop con ropa vieja reciclada. Algunos diseños son impresionantes, y otros muy sencillos. Checa a continuación algunos ejemplos para inspirarte:

Funda tipo sobre con sudadera : Usa una sudadera gruesa (mejor si tiene felpa por dentro). Corta el cuerpo de la sudadera al tamaño de tu laptop, dejando unos centímetros extra. Voltea la tela al revés, pega los lados con silicón caliente o pegamento textil y deja la parte superior abierta. Para cerrarla, aprovecha la capucha o añade un botón grande con un lazo hecho de tela. Queda acolchada y casual.

Recicla ropa vieja y conviértela en fundas para laptop.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Usa (mejor si tiene felpa por dentro). Corta el cuerpo de la sudadera al tamaño de tu laptop, dejando unos centímetros extra. Voltea la tela al revés, pega los lados con silicón caliente o pegamento textil y deja la parte superior abierta. Para cerrarla, aprovecha la capucha o añade un botón grande con un lazo hecho de tela. Queda acolchada y casual. Funda enrollable con pantalón de mezclilla: Recorta una pierna de un pantalón de mezclilla y ábrela para obtener un rectángulo. Dobla la tela formando una bolsa al tamaño de tu laptop y pega los bordes con silicón. Deja suficiente tela en la parte superior para enrollar como si fuera tipo “roll-top”. Puedes añadir una tira de tela reciclada como amarre. Es resistente y moderna.

La mezclilla es muy resistente para reciclarla en una funda para laptop.|(ESPECIAL/Pinterest)

Funda tipo sobre con camiseta con relleno: Toma una camiseta vieja y corta dos piezas iguales. Entre ambas coloca una capa de tela gruesa o incluso otra prenda para dar protección. Pega los bordes con silicón o cinta adhesiva para tela. Para el cierre, crea una solapa con el mismo tejido y añade velcro adhesivo. Es ligera y fácil de personalizar con estampados.

Funda estilo bolso con camisa de botones: Aprovecha una camisa: coloca la laptop dentro del torso de la camisa (con botones al frente). Recorta el exceso y pega los lados. Usa los botones originales como cierre frontal, lo que le da un estilo elegante y funcional. Puedes añadir una asa con tiras de tela de la misma prenda para cargarla fácilmente.

Cómo usar la ropa vieja para reciclarla en una funda de laptop.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuál es la tela más resistente y durardera?

Las telas más duraderas para reciclar ropa y convertirla en otros objetos de valor que puedes usar día a día son 3, según Fabric Sight:

Tejido de sarga de algodón (también llamado tela vaquera). Tejido de lona. Tejido ripstop de nylon o poliéster)

Así que, si tienes alguna prenda, cortina o sábana con este tipo de tela que te sobre y que le quieras dar una segunda vida, úsala para hacer otros accesorios que te podrían durar años.