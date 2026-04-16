La barra desayunadora es una pieza que se contempla en el diseño de la cocina, ya que es un gran aliciente, pues en este espacio, además de degustar alimentos, los habitantes se pueden sentar mientras se prepara la comida e incluso trabajar. En el mercado hay muchas opciones, pero en esta ocasión traemos para ti 4 ideas de cómo puedes reemplazarla por una con un estilo aesthetic. Conoce el material que reemplazará a las encimeras de mármol y granito para que este espacio se vea más elegante.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, las barras desayunadoras son una buena opción para las cocinas pequeñas, además de que ayudan a delimitar zonas en espacios abiertos. Otro de los puntos a favor es que algunas de estas piezas tienen almacenamiento integrado. Conoce las 42 ideas de remodelación de esta zona de la casa: desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.

Las ideas para reemplazar la barra desayunadora

1. Península con mesa integrada: Este tipo de extensión es una buena alternativa para reemplazar la barra desayunadora y es la que marca tendencia sobre las islas de cocina. Uno de sus grandes beneficios es que no se necesitan muebles adicionales para comer y es una buena idea para espacios pequeños.

4 ideas para reemplazar la barra desayunadora de tu cocina para un estilo aesthetic|Pinterest

2. Pegada a la pared: Esta opción es ideal para las cocinas pequeñas, ya que no requiere de mucho espacio al ir pegadas sobre la pared. Este diseño se asimila al de las loncherías viejas del país que tomaron un gran auge en los años 60.

4 ideas para reemplazar la barra desayunadora de tu cocina para un estilo aesthetic|Pinterest

3. Almacenamiento integrado: Puedes matar a 2 pájaros de un tiro si instalas una barra desayunadora con almacenamiento integrado, sobre todo si tu cocina es pequeña. Es una buena opción para poder guardar los trastes.

4 ideas para reemplazar la barra desayunadora de tu cocina para un estilo aesthetic|Pinterest

4. Pasa platos: A este tipo de barra desayunadora se le conoce así por estar integrada a una especie de ventana abierta que conecta la cocina con el comedor y que es muy utilizada en los restaurantes norteamericanos.