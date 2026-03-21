El material que reemplazará a las encimeras de mármol y granito de tu cocina: se verá más elegante

Las encimeras de cocina de mármol y granito se han consolidado como las más utilizadas al darle un toque moderno al espacio, pero ello quedará en el olvido muy pronto, ya que últimamente viene pujando muy fuerte otro tipo de material, que tiene como objetivo hacer que tu casa se vea más elegante. Estas son las 5 ideas para reemplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños.

De acuerdo con un artículo del portal OkDiario, el remodelar o construir una cocina es de las secciones más caras de toda la casa, ya que hay mínimos detalles que hacen la diferencia, como lo son los acabados en mármol o granito, materiales que tienen como objetivo durar toda una vida, pero debido a que la sociedad marcha a pasos agigantados, ya hay otra opción en el mercado que está cautivando a la sociedad. Estas son las 4 ideas para reemplazar las mamparas y las cortinas de baño.

La piedra sinterizada es el material que suplirá a las encimeras convencionales.|Pinterest

El material que reemplazará las encimeras de mármol y granito

El material que apunta a reemplazar las encimeras de mármol y granito es la piedra sinterizada, un material 100% natural que destaca por ser más duro, resistente, flexible y con buenas características en comparación con otras opciones en el mercado, según un artículo del blog Rubí.

La piedra sinterizada también destaca por ser de fácil mantenimiento y no se requiere de mayor ciencia para limpiarla, aunque es casi imposible que se manche, por lo que de a poco toma un lugar en el mercado de diseño de interiores. Además, hay diferentes acabados, colores y diseños, todo para que combine con las diferentes cocinas.

Este tipo de material, que está llamado a ser la nueva moda en interiores, no solo es exclusivo de encimeras, pues también se puede instalar como piso y revestimiento de interiores. Mientras que, en el exterior, para adornar la fachada de la casa.