El baño es uno de los espacios que más se busca remodelar y existen varias opciones, desde minimalistas y modernas hasta rústicas, como lo son estas 42 opciones de cocina. Pero hay un objeto que puede hacer la diferencia y ese es el bote de basura, que puede reemplazar por estas 4 ideas y hacer que se vea más campirano.

En otra ocasión se abordó el cambiar el bote de basura tradicional de plástico por uno de madera con 4 ideas para reemplazar y, en este caso, otra vez va a figurar este material, aunque con diferentes modelos, ya que la intención es hacer que tu baño se vea rústico, pero sin perder ese toque moderno que prevalece actualmente en el diseño de interiores.

Las ideas para poner bote de basura rústico en el baño

1. Soga: Nada más campirano que una soga con la que se amarran a los animales. Este material lo puedes reciclar para convertirlo en tu próximo bote de basura. Aunque para ello debes comprar un recipiente, para darle la forma cilíndrica.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones rústicas|Pinterest

2. Caja de madera: Este tipo de contenedor de madera se asimila a uno de los cajones de un armario y es una buena idea para utilizar como cesto de basura. Lo mejor de todo es que cuenta con una tapa, por lo que los residuos no estarán a la vista.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones rústicas|Pinterest

3. Tina de metal: Quizá sea una de las ideas más arriesgadas, pero si tienes una tina de metal, puedes darle una vida en tu baño, solo colocándole una bolsa para comenzar a echar los residuos en esta recipiente viejo y oxidado.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones rústicas|IA

4. Barril: Dale un nuevo uso a ese barril de cerveza que tienes guardado desde hacía tiempo al convertirlo en un bote de basura. Agrégale una tapa para que los malos olores no se esparzan por todo el baño y así evitar que los residuos estén a la vista.