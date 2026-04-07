El bote de basura del baño es uno de los últimos objetos en los que las personas se fijan, pues optan por dejar el mismo pese a que no combina con el interior del espacio. Por ello, traemos para ti 4 ideas para reemplazar este accesorio por opciones de madera. En cambio, si te gusta algo más aesthetic, estas alternativas te ayudarán a ocultarlo.

La madera se ha posicionado como un buen material en diseños de interiores de casas debido a varios beneficios, entre ellos que le da una vista estética y ambiental, según un artículo del portal Madera Sostenible. Sin duda, le darás un toque elegante o hasta rústico a tu baño con estas opciones de botes de basura. Estas son 7 ideas para sustituir el lavabo de este espacio.

Así puedes reemplazar los botes de basura por opciones de madera

1. Caja con tapa abatible: Es una opción que hará ver tu baño minimalista o tipo spa. Lo mejor de todo es que solo basta con colocar una bolsa de plástico al fondo para ocultar los residuos con la ayuda de la tapa. Se recomienda adquirir una que tenga bisagra, a fin de que no haga ruido al cerrar.

4 ideas para reemplazar el bote de la basura de tu baño por opciones de madera|Pinterest

2. Tipo rejilla: Esta opción de bote de madera tú la puedes hacer y lo mejor de todo, con tablillas recicladas, para darle un toque moderno a tu baño que puede combinar perfectamente con algunas plantas.

4 ideas para reemplazar el bote de la basura de tu baño por opciones de madera|Pinterest

3. Caja de madera: Este tipo de caja o rejilla se utiliza mucho en las fruterías para almacenar o transportar frutas y verduras. Pero también puede ser tu próximo bote de basura. Puedes pintarlo o solo aplicar sellador para proteger contra la humedad que se genera en el baño.

4 ideas para reemplazar el bote de la basura de tu baño por opciones de madera|Pinterest

4. Contenedor: Esta opción es más un mueble de madera, tipo cajón, donde puedes instalar un bote de basura de plástico. Es una buena opción para ocultar este objeto y que tu baño se vea moderno.