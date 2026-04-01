Existen diferentes tipos de canasta de ropa sucia, como lo son las tejidas a mano o de plástico, las cuales dominan el mercado debido a su bajo costo. No obstante, si quieres opciones más aesthetic y que combinen con el diseño elegante y moderno de tu cuarto, hay 4 ideas para reemplazarlas, así como lo son estas opciones para sustituir el bote de basura de tu baño.

De acuerdo con un artículo del sitio web El Mueble, la canasta o cesto de ropa sucia no solo es un complemento decorativo de las habitaciones, sino un objeto para mantener ordenado el espacio y las prendas antes o al momento de lavarlas. Conoce las 4 ideas para reemplazar la puerta de tu baño por opciones más aesthetic.

Las ideas para reemplazar la canasta de ropa sucia

1. Cajón escondido: Una buena idea para tu cuarto minimalista, ya que la ropa sucia estará oculta en un cajón de algunos de los muebles, ya sea de la cama o de tu guardarropa. Es ideal para los dormitorios con dimensiones pequeñas.

4 ideas para reemplazar la canasta de ropa sucia de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Bolsa reciclable: En lugar de un cesto común, opta por una bolsa hecha con ropa vieja que ya no uses o que no te quede. Lo mejor de todo es que tú lo puedes hacer, incluso sin la necesidad de una máquina de coser.

4 ideas para reemplazar la canasta de ropa sucia de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Banco con almacenamiento: Un asiento, y sea un banco o puff, puede ser el lugar donde podrás guardar tu ropa sucia antes de lavarla, ya que algunos de estos muebles tienen un almacenamiento oculto, que lo hace discreto y práctico. Es ideal para espacios pequeños.

4 ideas para reemplazar la canasta de ropa sucia de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Carrito con ruedas: Es una idea industrial, pues se utiliza en hoteles. Con esta opción podrás separar la ropa de colores y es fácil de llevar al cuarto de lavado, sobre todo para las personas mayores, ya que no tendrán que cargar los cestos llenos de prendas sucias.