Si quieres renovar o darle una nueva imagen a tu baño, piensa también en cambiar la puerta, ya que en la mayoría de las ocasiones solo se enfocan en el diseño del interior y en sustituir los muebles u objetos del área, como lo es el bote de basura, que lo puedes reemplazar por opciones más aesthetic con estas 4 ideas.

Los tipos de puerta para interior son completamente diferentes a los del exterior, ya que en esta segunda se necesitan materiales que sean resistentes y seguros, mientras que en la primera se puede poner por encima el diseño, como lo serán estas 4 ideas para reemplazar la del baño, donde también puedes reemplazar la tapa del inodoro por opciones más aesthetic.

Las 4 ideas para reemplazar la puerta del baño

1. Corrediza: Este tipo de puertas se deslizan a lo largo. El punto a favor es que son muy decorativas y son buena opción para dejar de lado la clásica. Se puede optar por una hecha con madera o de vidrio, la cual le va muy bien a los baños modernos.

4 ideas para reemplazar puerta de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Plegable: Las puertas, también llamadas corredizas, son muy llamativas, ya que al momento de abrirlas, sus hojas se apliegan y se apilan de una forma ordenada contra la pared, simulando el movimiento de una cortina.

4 ideas para reemplazar puerta de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Panel japonés: Este tipo de persianas tiene la función de separar los espacios de las casas y de proteger las habitaciones de la entrada de la luz natural. Es una opción diferente, pero sin duda le dará mucho estilo a tu baño y que lo hará ver como uno de Asia.

4 ideas para reemplazar puerta de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Biombo: Una opción muy arriesgada, pero que le dará a tu baño un toque de spa. Es ideal para darle un estilo diferente a este espacio, ya sea vintage o natural. Cabe destacar que el biombo puede ser decorativo, hecho con madera o metálico.