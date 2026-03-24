En el hogar, uno de los espacios más importantes es la cocina, ya que es en esta área donde se preparan todos los alimentos y se reúne la mayoría de la familia para desayunar, comer o cenar. Lo anterior, ya que existen algunas opciones que vienen con una barra y está la integral americana, la cual es una de las más comunes e ideal para casas pequeñas, pero que puedes cambiar por opciones más aesthetic. Este es el material que reemplazará a las encimeras de mármol y de granito.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que una cocina integral es un conjunto de muebles, electrodomésticos y encimeras que se encuentran empotrados entre sí, a fin de optimizar el espacio. Una de estas opciones es la americana, la cual se une con la sala y el comedor mediante una barra, según un artículo del portal Madesa. Estos son los 8 modelos de cocinas abiertas: así puedes remodelar o acomodar para que se vea lujosa.

Las ideas para reemplazar la cocina integral

1. Con isla: Una opción para sustituir las cocinas integrales típicas o americanas es la que tiene una isla en medio, pues este cimiento funciona como zona de trabajo o desayunador.

4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar|Pinterest

2. Lineal: Una cocina diferente al resto y buena opción si se carece de espacio. Se pueden instalar gabinetes superiores a fin de almacenar la despensa o guardar diferentes trastes.

4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar|Pinterest

3. Con 2 frentes: Este tipo de cocina también se le conoce como paralelo y son ideales para espacios rectangulares. En una de las caras puedes instalar la estufa y la tarja para lavar los trastes. Mientras que del lado opuesto, hornos y gabinetes para guardar productos o trastes.

4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar|Pinterest

4. Pasaplatos: Una cocina muy diferente y poco vista es la conocida como pasaplatos, que cuenta con una ventanilla para pasar los platos o utensilios. En algunas se instala una barra para asimilar que se está comiend en un restaurante.