4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar
Una de las cocinas más populares es la integral americana, la cual sigue en tendencia y es una de las utilizadas en espacios pequeños
En el hogar, uno de los espacios más importantes es la cocina, ya que es en esta área donde se preparan todos los alimentos y se reúne la mayoría de la familia para desayunar, comer o cenar. Lo anterior, ya que existen algunas opciones que vienen con una barra y está la integral americana, la cual es una de las más comunes e ideal para casas pequeñas, pero que puedes cambiar por opciones más aesthetic. Este es el material que reemplazará a las encimeras de mármol y de granito.
Antes de poner manos a la obra, se debe entender que una cocina integral es un conjunto de muebles, electrodomésticos y encimeras que se encuentran empotrados entre sí, a fin de optimizar el espacio. Una de estas opciones es la americana, la cual se une con la sala y el comedor mediante una barra, según un artículo del portal Madesa. Estos son los 8 modelos de cocinas abiertas: así puedes remodelar o acomodar para que se vea lujosa.
Las ideas para reemplazar la cocina integral
1. Con isla: Una opción para sustituir las cocinas integrales típicas o americanas es la que tiene una isla en medio, pues este cimiento funciona como zona de trabajo o desayunador.
2. Lineal: Una cocina diferente al resto y buena opción si se carece de espacio. Se pueden instalar gabinetes superiores a fin de almacenar la despensa o guardar diferentes trastes.
3. Con 2 frentes: Este tipo de cocina también se le conoce como paralelo y son ideales para espacios rectangulares. En una de las caras puedes instalar la estufa y la tarja para lavar los trastes. Mientras que del lado opuesto, hornos y gabinetes para guardar productos o trastes.
4. Pasaplatos: Una cocina muy diferente y poco vista es la conocida como pasaplatos, que cuenta con una ventanilla para pasar los platos o utensilios. En algunas se instala una barra para asimilar que se está comiend en un restaurante.