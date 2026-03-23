Las cocinas van cambiando conforme al paso de los años, pues en el olvido quedaron las que estaban repletas de azulejos en las paredes y la del espacio cerrado, pues ahora en este 2026 la tendencia marca que las abiertas son lo de hoy. Por ello, si quieres remodelar o solo acomodar, estos 8 diseños te ayudarán a que se vea lujosa. Échales un vistazo a estos modelos que puedes aplicar sin mucho presupuesto.

Las cocinas abiertas se ven modernas y lujosas, por lo que especialistas en diseño de interiores las recomiendan totalmente. Se pueden elegir diferentes modelos, desde las que no tienen muros separadores por completo y las que tienen paredes de cristal, aunque una buena opción también podría ser la conocida como pasaplatos. Conoce las 4 ideas para reemplazar las cortinas de tu casa por opciones más aesthetic.

Los diseños de cocinas abiertas

1. Isla central: Las cocinas modernas y que son completamente abiertas tienen una isla o desayunador en el centro.

8 diseños de cocinas abiertas: así puedes remodelar o acomodar para que se vea lujosa|Pinterest

2. De madera: Los acabados de madera vuelven a estar en tendencia este 2026, por lo que es una buena opción para que se vea más lujosa.

8 diseños de cocinas abiertas: así puedes remodelar o acomodar para que se vea lujosa|Pinterest

3. Muro acristalado: A este tipo de cocina se le puede conocer como semiabierta, ya que está separada por un medio muro y la parte de arriba lo complementa un cristal. Es una muy buena opción para dejar entrar la luz natural.

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4. Puerta batiente: Este diseño puede ser un gran aliado para que no pasen olores ni ruidos a la sala o el comedor.

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5. Con vigas: Una viga en el techo puede ayudar a separar espacios de la casa y es decorativa en la cocina.

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6. Lámparas colgantes: Dale un diseño elegante a tu cocina agregándole lámparas colgantes con luz LED.

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7. Puertas de cristal: Sustituye los muros por una puerta de cristal, que lucirá elegante en la cocina, siempre y cuando esté pintada en tonos claros.

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8. Al natural: Una cocina abierta lucirá mejor si se pinta al natural con el color de las plantas. Algunas de ellas pueden servir como condimentos, mientras que otras para eliminar olores.