4 ideas para reemplazar el clásico zapatero en tu casa: son opciones más estéticas y funcionales

Al momento de mejorar la decoración de un cuarto, hay varias renovaciones que sirven perfecto para mantener el orden. Es el caso del zapatero, que si bien usualmente viene en diseños tradicionales, poco a poco están siendo desplazados por modelos que apuestan por una apariencia visualmente agradable sin que eso signifique que pierdan funcionalidad.

¿Cómo hacer que un zapatero se vea moderno? Diseños que son ideales para una recámara ordenada

Cómoda con espacio para zapatos . De todos los mobiliarios prácticos que te conviene tener para optimizar los espacios de una recámara, están las cómodas de madera con estructuras sólidas . Y ahora hay versiones con puertas que traen repisas interiores para poner ahí los zapatos y que no queden a la vista . La parte superior puedes usarla para poner plantas, retratos o hasta para la TV.



. De todos los mobiliarios prácticos que te conviene tener para optimizar los espacios de una recámara, están las . Y ahora . La parte superior puedes usarla para poner plantas, retratos o hasta para la TV. Zapatero giratorio con espejo integrado. Si tu cuarto es pequeño, entonces sabes la importancia de aprovechar hasta el último rincón. Y una opción factible para reemplazar el zapatero tradicional por algo más moderno son los que cuentan con una tecnología giratoria y vienen dentro de los espejos tipo Hollywood que están arrasando en las tendencias de decoración de interiores este 2026

4 opciones prácticas para reemplazar un zapatero tradicional|Pinterest

Repisas inclinadas para un estilo aesthetic . En caso de que prefieras tener tu calzado preferido siempre a la mano, entonces te conviene probar unas repisas reclinadas, parecidas a las que hay en las tiendas de sneakers . Este tipo de zapatero no ocupa mucho espacio porque casi siempre quedan en torre, lo que permite poner varios pares sin que se vea amontonado.



. En caso de que prefieras tener tu calzado preferido siempre a la mano, entonces te conviene probar unas . Este tipo de zapatero no ocupa mucho espacio porque casi siempre quedan en torre, lo que permite poner varios pares sin que se vea amontonado. Zapatero incluido en el armario principal. Algo mucho más funcional y que se volverá parte del mobiliario, son las zapateras que están instaladas al interior de un clóset. Consisten simplemente en múltiples eslabones que quedan ocultos cuando las puertas se cierran, lo que es de muchísima utilidad para que los diseños no se llenen de polvo ni se ensucien.

4 opciones prácticas para reemplazar un zapatero tradicional|Pinterest

Con estos muebles multifuncionales que todos deberían tener para que la casa se vea siempre arreglada, podrás transformar por completo tus métodos de organización. Lo mejor es que son opciones fáciles de poner y que no requieren de instalaciones adicionales.