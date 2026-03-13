11 ideas de muebles para baño que tienes que ver antes de comprar: son esenciales

Cuando se está planeando la remodelación de una casa, es muy importante considerar los muebles que se pondrán en cada lugar. Especialmente cuando se trata de lugares tan importantes como el baño, lo mejor es elegir aquellos que tengan diseños pensados para la capacidad y funcionalidad, pero que tampoco dejen de lado la estética.

Actualmente, hay disponibles varias opciones de mobiliarios que son ideales para acondicionar este tipo de habitaciones. Y algunos de los elementos a considerar al hacer una "compra inteligente", son los materiales de los que están hechos y qué tan sencilla es su instalación.

1. Lavabo flotante

El estilo minimalista seguirá siendo tendencia de decoración este 2026 y la puedes incluir a tus baños con lavabos flotantes. De acuerdo con información de Better Homes & Gardens, entre sus ventajas está que dejará la parte baja despejada para poner repisas.

2. Taburetes con almacenamiento oculto

Para darle un toque más sofisticado a tu baño, incluye muebles que sean multifuncionales. Una opción son los taburetes con espacio escondido, donde podrás sentarte y guardar diversos artículos.

3. Carritos auxiliares con ruedas

Si crees que el espacio de las gavetas sigue siendo insuficiente, recurre a un carrito con rueditas que puedas ir moviendo a donde lo necesites. Solo asegúrate de que sea resistente para evitar accidentes.

11 tipos de muebles para baño que se ven elegantes y son muy prácticos|Pinterest

4. Muebles almacenadores para baño con lavabo incluido

Los muebles para baño que integran lavabo y almacenamiento en una misma estructura son sumamente prácticos y le dan una apariencia agradable al lugar.

5. Gabinete con espejo integrado

Los espejos son indispensables en los baños y qué mejor tener uno que sirva para guardar artículos de higiene personal. En este caso, el sitio especializado en decoración Ross Discount Home Centre, recomienda elegir uno que combine con el resto de la decoración.

6. Repisas de cristal

Un material que no se hace feo con la humedad y resiste bien a los ambientes cálidos, es el cristal. Así que una buena idea al remodelar el baño es poner repisas amplias en los muros.

11 tipos de muebles para baño que se ven elegantes y son muy prácticos|Pinterest

7. Muebles para baño con puertas corredizas

Si no te gusta que las cosas se vean amontonadas, los diseños que traen puertas incluidas son una excelente alternativa. Puedes instalarla en gabinetes altos o bajos.

8. Lavabo doble de cerámica

Cuando el baño es compartido, puede ser complicado tener todo arreglado y coordinarse para usarlo. En este caso, un artículo de House of Rohl UK menciona que una opción factible son los lavabos dobles, muebles que en la versión de cerámica dan elegancia a la remodelación.

9. Torre organizadora

Si no tienes dónde poner las toallas limpias y repuestos de productos, colocar una torre de organización hecha con madera firme podría ser tu salvación.

11 tipos de muebles para baño que se ven elegantes y son muy prácticos|Pinterest

10. Cajones flotantes

Tal como pasa con los lavabos flotantes, tener cajones que no estén fijados al piso es una gran opción para no hacer ruido visual y tal como explica el sitio de Modo Bath, hasta facilita la limpieza.

11. Muebles para baño minimalistas

Un detalle que casi siempre pasa desapercibido al renovar un baño, es que cada mueble debe ser armónico con el resto de la decoración. Para conseguirlo, los gabinetes, espejos y lavabos con acabado minimalista nunca fallan.