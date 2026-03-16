4 ideas para reemplazar el pasto de tu casa si ya no te gusta: se ven elegantes
Tener un jardín con pasto requiere de constancia y mantenimiento constante, por lo que renovarlo es una excelente opción para que siempre luzca lindo.
Vivir en una casa con jardín y pasto frondoso tiene muchas ventajas, especialmente cuando se trata de pasar un rato ameno al aire libre mientras se disfruta del clima. No obstante, para que la experiencia sea totalmente grata, es muy importante cuidar que todo esté en buen estado con mantenimiento frecuente o con remodelaciones extremas.
¿Cómo cambiar el pasto de un jardín? Ideas que te encantarán para tu casa
- Por grava decorativa. Si ya decidiste que el pasto no es lo tuyo y prefieres una alternativa de jardín que se vea mucho más elegante, entonces puedes poner grava. Este material tiene la ventaja de que hace que el terreno sea de fácil acceso y de acuerdo con información de Hollybush Garden Centre & Aquaria, puede ser un remedio para la humedad.
- Loseta decorativa. Para las personas que suelen ocupar el jardín como punto de reuniones o hasta para trabajar, el pasto no siempre es la mejor opción en cuanto a practicidad y comodidad. En estos casos la solución podría ser poner losetas decorativas de concreto, es decir, como si se hiciera una pavimentación de la zona. Así será más fácil limpiar y las plagas será casi inexistentes.
- Césped de musgo. Bajo la premisa de conservar el color verde de los jardines sin tener que dedicarle horas al mantenimiento, las remodelaciones con musgo son una excelente opción. Se puede poner en todo el territorio del paso o con losetas de cemento para que se vea estético. Entre sus principales ventajas, está el hecho de que purifican el aire y son de bajo mantenimiento, según explica Highlands Moss.
- Senderos de piedra. Un jardín verdoso y próspero luce hermoso, en especial durante las temporadas de primavera y verano. Por lo que para los que sí quieren conservar estas áreas, pero reducirlas un poco en tamaño para mayor practicidad, una solución que no falla para reemplazar al pasto son los senderos de piedra. Ponlos en los caminos o espacios donde guardes objetos grandes.