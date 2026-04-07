4 ideas para reemplazar el tradicional ropero y que tu closet se vea más aesthetic
Funcionan para apartamentos pequeños, ya que orden la ropa de forma casi mágica y sin complicaciones
No es necesario remodelar todo el dormitorio para que las cosas se vean más aesthetic, basta con empezar con el ropero tradicional, ya que puedes buscar opciones de closet más vintage. Seleccionamos 4 ideas para reemplazarlo de manera segura y sin inversión fuerte de dinero.
Cuáles son las 4 ideas e closet aesthtic
Los closets que debes de elegir para estar en tendencia con lo aesthetic, se concentran en pensar en que “menos es más”; es decir, que no es necesario tener un mueble de madera gigante en la habitación, sino con ideas sencillas armar un armario amigable, según destaca El Mueble, un portal famoso por sus ideas de decorción. Algunas de los ejemplos más claros son:
- Una vitrina baja como clóset: Puedes usar un mueble olvidado que ya no uses en casa para hacerlo ropero, no importa el diseño, solo que tenga la medida adecuada para que quepa en tu habitación sin problema. Usa cada compartimiento para prendas diferentes, incluso puede tapar el contenido con cortinas semitransparentes para que no se vean los diferentes colores de la ropa. En la parte superior adorna con cuadros, floreros o incluso la televisión, si no tienes mucho espacio.
- Almacén al pie de la cama: Puede ser un vaul, un mueble pequeño con compartimentos o incluso una cajonera baja. Usa los espacios para separar tu ropa y elige aquellos que sueles usar a menudo para que siempre esté en movimiento. Esto también te ayudará a seleccionar la ropa que verdaderamente usas y deshacerte de la que nada más tienes almacenada. 5 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en manualidades para tu sala
- Canapé en la cama como closet: las camas que tienen canapé de almacenamiento cuando las levantas se están haciendo populares por este motivo. Cada vez más personas quieren ahorrar espacio, incluso usándolo como ropero aesthetic. Fácilmente puedes almacenar todas tus telas y es posible que hasta te sobre espacio.
- Cestos como closet: Una solución rápida y fácil es conseguir bolsas y cestos de yute que le dan un estilo vintage a tu dormitorio y que pueden usarse para separar la ropa por tipo, color o cualquiera que sea tu elección. La desventaja es que podrías limitarte o sería difícil encontrar una ropa específica.