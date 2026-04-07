4 ideas para reemplazar el tradicional ropero y que tu closet se vea más aesthetic

No es necesario remodelar todo el dormitorio para que las cosas se vean más aesthetic, basta con empezar con el ropero tradicional, ya que puedes buscar opciones de closet más vintage. Seleccionamos 4 ideas para reemplazarlo de manera segura y sin inversión fuerte de dinero.

Cuáles son las 4 ideas e closet aesthtic

Los closets que debes de elegir para estar en tendencia con lo aesthetic, se concentran en pensar en que “menos es más”; es decir, que no es necesario tener un mueble de madera gigante en la habitación, sino con ideas sencillas armar un armario amigable, según destaca El Mueble, un portal famoso por sus ideas de decorción. Algunas de los ejemplos más claros son: