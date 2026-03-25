La electricidad llegó a México a finales del año 1870 y con ello quedaron en el olvido las velas y los candelabros, que eran utilizados para iluminar las viviendas. Ahora, hay opciones más aesthetic que los focos tradicionales de luz cálida, que ya muy poco se ven tanto en la casa como en las tienditas o supermercados. Estas son las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño.

En 2016, el Gobierno de México inició un programa para cambiar los focos de luz cálida por unos ahorradores, los cuales tomaron terreno y se consolidaron como uno de los más vendidos, ya que, según su portal, consumen hasta 75% menos de energía y duran hasta 10 veces más, pero esta opción también ha quedado en el pasado con las nuevas tecnologías. Conoce el material que reemplaza la madera y hace que tu hogar se vea más caro y lujoso.

Las opciones aesthetic para reemplazar los focos de la casa

1. Tiras LED: Esta opción es muy utilizada en las habitaciones, pero también se ve bien en todos los espacios del hogar. Lo mejor de todo es que puedes cambiar los colores según el ambiente, para darle un toque moderno o minimalista.

4 ideas para reemplazar los focos de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

2. OLED: Este tipo de iluminación es el principal competidor de los focos LED, ya que son ideales para la vista cansada; es decir, son menos agresivos. Se puede integrar a paredes, muebles, espejos o techos sin que se noten demasiado.

4 ideas para reemplazar los focos de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Pendant light: También conocidas como lámparas colgantes. Es una buena opción para instalar en espacios donde la luz directa sea funcional, como lo son la cocina o un área para estudiar o trabajar. Existe una amplia variedad de diseños y lo mejor es que se adecúa al estilo de tu casa.

4 ideas para reemplazar los focos de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Paneles LED: Este tipo de iluminación tiene formas de placas que se instalan en el techo. Es una opción que se utiliza en casas modernas, ya que la luz indirecta combina y resalta con los tonos neutros de los diferentes espacios del hogar.