4 ideas para reemplazar los cojines de tu casa por alternativas más aesthetic

Si quieres darle una nueva imagen a tu casa y no tienes presupuesto para una remodelación a detalle, hay 4 ideas para transformarla en cuestión de horas y lograr que se vea aesthetic y moderna. Uno de los trucos más sencillos y que pocos conocen es reemplazar los cojines por opciones más creativas, accesibles y con mucho estilo.

Los cojines suelen colocarse como elementos decorativos en sillones, camas, sillas e incluso en salas de descanso. Sin embargo, existen muchas alternativas que puedes considerar para imprimir tu personalidad en cualquier rincón. Ya sea con estilos rústicos o modernos y minimalistas, la clave está en seguir la regla del “acento”: destacar con colores vibrantes y piezas llamativas que transformen el espacio al instante, tal como recomienda Elle Decoration.

Los diseños para reemplazar los cojines