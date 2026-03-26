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4 ideas para reemplazar los cojines de tu casa por alternativas más aesthetic

No necesitas hacer una remodelación a fondo para darle una nueva imagen a tu casa porque cambiar los cojines es más que suficiente

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Los cojines de tu casa pueden funcionar como acentos de colores. |(ESPECIAL/Canva)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si quieres darle una nueva imagen a tu casa y no tienes presupuesto para una remodelación a detalle, hay 4 ideas para transformarla en cuestión de horas y lograr que se vea aesthetic y moderna. Uno de los trucos más sencillos y que pocos conocen es reemplazar los cojines por opciones más creativas, accesibles y con mucho estilo.

Los cojines suelen colocarse como elementos decorativos en sillones, camas, sillas e incluso en salas de descanso. Sin embargo, existen muchas alternativas que puedes considerar para imprimir tu personalidad en cualquier rincón. Ya sea con estilos rústicos o modernos y minimalistas, la clave está en seguir la regla del “acento”: destacar con colores vibrantes y piezas llamativas que transformen el espacio al instante, tal como recomienda Elle Decoration.

Los diseños para reemplazar los cojines

  1. Cojines de lino neutro con textura: Opta por fundas de lino en tonos beige, arena o blanco roto, con acabados ligeramente arrugados que aportan un look natural y relajado; colócalos en un sofá claro o de madera para lograr un estilo tipo “slow living”, combinándolos con una manta ligera del mismo rango de color para mantener armonía visual.
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    Así lucen los cojines con textura.|(ESPECIAL/Pinterest)
  2. Cojines con formas orgánicas: Sustituye los clásicos cuadrados por diseños redondeados, tipo nudo o siluetas irregulares en tonos pastel o terracota; funcionan perfecto como acento en sillones individuales o camas minimalistas, donde destacan sin saturar el espacio y crean un punto focal moderno.
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    Formas orgánicas en cojines modernos y aesthetics.|(ESPECIAL/Pinterest)
  3. Cojines en terciopelo oscuro: Elige telas de terciopelo en colores profundos como verde esmeralda, azul petróleo o vino, que aportan elegancia y profundidad; colócalos en sofás claros o grises para generar contraste, combinando máximo dos tonos para evitar que el espacio se vea cargado.
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    Cojines con terciopelo para darle un toque moderno.|(ESPECIAL/Pinterest)
  4. Cojines con patrones geométricos sutiles: Busca diseños con líneas finas, cuadros o formas abstractas en blanco y negro o combinaciones suaves; úsalos en salas contemporáneas sobre sofás lisos y mézclalos con uno o dos cojines lisos para equilibrar el diseño sin perder ese toque moderno y sofisticado.
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    Cojines aesthetics: ideas para reemplazarlos en casa.|(ESPECIAL/Pinterest)
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