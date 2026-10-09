Los fans de KPop Demon Hunters pueden darle una nueva apariencia a una camiseta básica con diseños de Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys. Sus vestuarios, símbolos y estilos sirven de inspiración para crear prendas personalizadas. Asimismo, pueden hacer estas 4 manualidades para crear un joyero pequeño.

Para realizar estas propuestas se utilizarán pintura textil, retazos de tela, papel transfer o vinil termoadhesivo. Antes de comenzar, se recomienda revisar las indicaciones, ya que la temperatura y el tiempo de aplicación cambian según el producto. Los fans también pueden optar por estas 4 ideas de stickers de Baby Huntrix para decorar la mochila.

4 ideas para transformar una camiseta básica con diseños de KPop Demon Hunters|IA

Las 5 ideas para decorar una camiseta básica

1. Playera de Rumi: Una prenda inspirada en ella puede incorporar estrellas, líneas violetas y una silueta que recuerde su vestuario, sin replicar necesariamente una ilustración completa del personaje.

2. Playera de las Guerreras de KPop: HUNTRIX está formado por Rumi, Mira y Zoey. Una propuesta inspirada en el trío consiste en colocar los tres nombres al frente, acompañados de estrellas, corazones y líneas que recuerden los gráficos de los productos musicales.

3. Playera de los Saja Boys: Jinu encabeza el grupo y representa una referencia para crear una prenda con letras grandes, estrellas plateadas y una combinación de negro y morado. Con el vinil puedes crear letras y símbolos definidos sin necesidad de pintar cada detalle a mano.

4. Playera con símbolos: Una cuarta alternativa consiste en mantener el frente de la prenda casi liso y concentrar la decoración en las mangas y la parte superior de la espalda. Puedes utilizar estrellas, pequeños corazones y líneas moradas o rosas para crear una referencia visual a la película sin cubrir toda la superficie con un estampado.

Antes del primer lavado, comprueba las instrucciones de la pintura o del papel transfer que utilizaste. Se recomienda esperar 24 horas antes de lavar algunas prendas decoradas con vinil termoadhesivo, mientras que para el papel transfer la indicación es esperar 48 horas.