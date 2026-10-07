Los Saja Boys se convirtieron en uno de los elementos centrales de KPop Demon Hunters, por lo que ganaron una gran cantidad de fans, los cuales pueden hacer estas 4 ideas de pines del personaje Baby Saja para imprimir y decorar la mochila. También los fanáticos pueden optar por estas 5 opciones para decorar las carpetas escolares.

Para quienes buscan personalizar una mochila sin comprar accesorios oficiales, una alternativa consiste en crear pequeños pines de papel con ilustraciones impresas. El diseño puede colocarse sobre cartulina, cubrirse con plástico autoadhesivo y sujetarse mediante un imperdible o una base reutilizable. También pueden elegir estas 5 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters con tela y materiales reciclados.

4 ideas de pines de Baby Saja Boys para imprimir y decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Las 4 ideas de pines de Baby Saja para la mochila

1. Baby Saja con diseño del grupo: Para elaborar el pin se puede imprimir una imagen grupal con Baby Saja y pegarla sobre cartón delgado. Después, basta con recortar el contorno, colocar encima una capa de plástico transparente y fijar por la parte posterior. Si la mochila tiene varios accesorios, este diseño puede funcionar como pieza central y combinarse con otros cuatro pines de menor tamaño.

2. Baby Saja y Jinu: Para este diseño se puede utilizar una imagen de Jinu y Baby Saja de cuerpo completo sobre un fondo negro o morado y agregar una estrella en la parte superior.

3. Logo Saja Boys light stick: Una tercera opción puede enfocarse en la identidad del fandom en lugar de utilizar el rostro de un personaje. Los Saja Boys cuentan con su propio light stick oficial, un accesorio asociado con la cultura de los grupos de K-pop.

4. Baby Saja The Pride: La cuarta opción puede utilizar el concepto de The Pride, nombre asociado con los seguidores de los Saja Boys dentro del universo de la película. Netflix utiliza este término al hablar de la división entre los fandoms de HUNTRIX y los Saja Boys.