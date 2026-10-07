Las carpetas escolares pueden convertirse en un proyecto sencillo de manualidades con referencias a KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix que sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de HUNTRIX y a los Saja Boys. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas, así como las 4 opciones de stickers retro para decorar la mochila.

Para crear los diseños no hace falta modificar una carpeta nueva ni utilizar materiales especializados, solo basta con tener una cartulina, papel adhesivo, marcadores, impresiones, pegamento, tijeras y plástico protector. También puedes optar por estas 5 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters con tela y materiales reciclados.

5 ideas para decorar carpetas escolares con personajes de KPop Demon Hunters|IA

Las 5 ideas para decorar carpetas escolares

1. Carpeta morada: Rumi puede protagonizar una portada con una base morada, uno de los colores asociados con el personaje. Para la decoración, una opción consiste en colocar una ilustración de Rumi en el centro, agregar su nombre con letras grandes y utilizar estrellas o pequeños detalles relacionados con escenarios musicales.

2. Carpeta rosa: Mira ofrece otra posibilidad para personalizar una carpeta porque su diseño puede combinarse con tonos rosas y elementos relacionados con su personalidad dentro de HUNTRIX.

3. Carpeta roja: Una carpeta inspirada en Zoey puede llevar una base roja, una fotografía o ilustración del personaje y letras blancas con su nombre. Para darle apariencia de álbum musical, se pueden añadir círculos, estrellas, notas musicales y pequeñas tarjetas con información escolar, como el nombre de la materia, grado y grupo.

4. Carpeta de las Guerreras KPop: Otra opción consiste en utilizar a las tres integrantes de HUNTRIX en una sola portada. Rumi, Mira y Zoey forman el trío protagonista de KPop Demon Hunters, por lo que esta alternativa permite reunir diferentes colores y elementos visuales en una misma composición.

5. Carpeta Saja Boys: Para esta decoración se puede utilizar una base negra, azul oscuro o roja, colocar una imagen grupal de los Saja Boys y añadir el nombre de la agrupación con letras grandes.