5 ideas para hacer estuches de KPop Demon Hunters con tela y materiales reciclados
Las manualidades son una excelente alternativa para darle otro uso a las cosas, como los estuches con la temática de KPop Demon Hunters fáciles y bonitos.
Lo que a simple vista parece simple basura, en realidad podría convertirse en la mejor opción para crear lindas manualidades que hacen la vida más fácil y ayudan a mantener el orden. Por ejemplo, están los estuches inspirados en el universo KPop Demon Hunters y para los que solo se necesitan materiales reciclados; como retazos de tela y envases vacíos
Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 diseños de estuches bonitos con material para reciclar
- Cosmetiquera de mezclilla de Rumi. Si tienes algún pantalón o con una chamarra de mezclilla que ya no uses, puedes hacer una bolsa para maquillaje con la temática de Rumi. Recorta dos pedazos de tela del mismo tamaño y únelas con la máquina de coser, agregando también un cierre en la parte superior. Para la decoración, añade retazos de fieltro y foamy en colores rosa, morado y amarillo.
Estuche rosa inspirado en Mira con retazos de tela. Busca entre toda la ropa que tengas para reciclar y elige las prendas rosas, pues este tono queda perfecto para hacer un estuche con la temática de Mira de las KPop Demon Hunters. Corta varios parches y luego junta cada uno sobre la base de una bolsita. Puedes agregar un cierre o un botón con resorte.
- Bolsita reciclada inspirada en Zoey. Hay veces que van acumulándose los materiales de las tareas y para que no terminen en la basura, está la opción de usarlos para manualidades de las "Guerreras KPop". Con una playera vieja, arma un estuche sencillo y decora todo el exterior con pedazos de foamy, fieltro y pompones en tonalidades azul, amarillo, morado y rosa, que distinguen al personaje de Zoey.
Lapicero de KPop Demon Hunters con botellas recicladas. El escritorio o mesita de tareas siempre debe estar bien ordenado para que todos los procesos sean más sencillos y no pierdas tiempo buscando materiales. Así que puedes hacer un lapicero con la temática de HUNTRIX usando solamente una botella de plástico vacía. Para la decoración, usa stickers, piedritas brillantes y pinturas de tus personajes favoritos.
- Estuche para lentes con estrellas tipo HUNTRIX. Si te pasa que tus lentes siempre se maltratan porque los llevas en la bolsa, empieza a cuidarlos con un estuche de tela hecho en casa con la temática de Mira, Rumi y Zoey. Te sirven los trapos de cocina, las pijamas viejas o las playeras que ya están maltratadas pero vale la pena rescatar por partes. Resalta las estrellas con glitter de color morado para que tenga toda la vibra de las manualidades de KPop Demon Hunters.