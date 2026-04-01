Una estación de café es uno de los mejores espacios para los amantes de este grano, ya que es donde preparan su bebida preferida a toda hora, por lo que en los últimos años ha tomado un gran auge, a tal grado de ser tendencia en el diseño de interiores. Pero ello va más allá que solo una cafetera, por lo que con estas 4 ideas reemplazarás la que tienes en tu cocina, para que luzca más elegante y aesthetic, como lo son estas opciones de material para sustituir las encimeras de mármol y de granito.

Este espacio para los amantes del café se tiene en un pequeño rincón de la cocina a la vista, pero existen otras maneras de que no se vea visible, a fin de que no haya una contaminación visual, ya que la moda en interiores es que el hogar sea minimalista. Estas son las 4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar.

Las 4 ideas para reemplazar la estación de café en la cocina

1. Cajón oculto: En la cocina integral, aparta un cajón para ocultar tu estación de café. Este diseño se ve limpio y minimalista, sin saturar la cocina ni contaminar la visión.

4 ideas para reemplazar la estación de café en tu cocina: lucirá elegante y aesthetic|Pinterest

2. Carrito móvil: Esta opción es una buena idea no solo para tener en la cocina, sino para otras áreas, como lo es el recibidor o la sala cuando tengas visitas. Este carrito se asimila al de los hoteles, por lo que podrás tener un espacio más amplio para integrarlo con tazas y demás objetos referentes al café.

4 ideas para reemplazar la estación de café en tu cocina: lucirá elegante y aesthetic|Pinterest

3. Repisas: Si tu cocina es muy pequeña y no tienes espacio para instalar una estación de café, aprovecha la pared y coloca repisas, donde podrás poner tus tazas, café y una pequeña cafetera. Lo mejor de todo es que a un costado puedes adornar con plantas que le darán más vida a tu espacio.

4 ideas para reemplazar la estación de café en tu cocina: lucirá elegante y aesthetic|Pinterest

4. Gabinete: Invierte unos cuantos pesos para comprar un gabinete exclusivo para tu estación de café y así ya no ocupar más espacio en la encimera. Este tipo de muebles se puede poner en cualquier rincón y no ocupan mucho espacio.