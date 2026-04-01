4 ideas para reemplazar la estación de café en tu cocina: lucirá elegante y aesthetic
Este pequeño espacio es tendencia en el diseño de interiores, por lo que ya se integra en las cocinas modernas de las casas
Una estación de café es uno de los mejores espacios para los amantes de este grano, ya que es donde preparan su bebida preferida a toda hora, por lo que en los últimos años ha tomado un gran auge, a tal grado de ser tendencia en el diseño de interiores. Pero ello va más allá que solo una cafetera, por lo que con estas 4 ideas reemplazarás la que tienes en tu cocina, para que luzca más elegante y aesthetic, como lo son estas opciones de material para sustituir las encimeras de mármol y de granito.
Este espacio para los amantes del café se tiene en un pequeño rincón de la cocina a la vista, pero existen otras maneras de que no se vea visible, a fin de que no haya una contaminación visual, ya que la moda en interiores es que el hogar sea minimalista. Estas son las 4 ideas para reemplazar tu cocina integral por opciones más aesthetic para el hogar.
Las 4 ideas para reemplazar la estación de café en la cocina
1. Cajón oculto: En la cocina integral, aparta un cajón para ocultar tu estación de café. Este diseño se ve limpio y minimalista, sin saturar la cocina ni contaminar la visión.
2. Carrito móvil: Esta opción es una buena idea no solo para tener en la cocina, sino para otras áreas, como lo es el recibidor o la sala cuando tengas visitas. Este carrito se asimila al de los hoteles, por lo que podrás tener un espacio más amplio para integrarlo con tazas y demás objetos referentes al café.
3. Repisas: Si tu cocina es muy pequeña y no tienes espacio para instalar una estación de café, aprovecha la pared y coloca repisas, donde podrás poner tus tazas, café y una pequeña cafetera. Lo mejor de todo es que a un costado puedes adornar con plantas que le darán más vida a tu espacio.
4. Gabinete: Invierte unos cuantos pesos para comprar un gabinete exclusivo para tu estación de café y así ya no ocupar más espacio en la encimera. Este tipo de muebles se puede poner en cualquier rincón y no ocupan mucho espacio.