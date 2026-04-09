4 ideas que te ayudará a transformar tu habitación en un hotel de lujo

A quién no le gustaría estar en una habitación de un hotel 5 estrellas, sin dudas a todos, pero no hace falta que te muevas de tu hogar debido a que puedas transformar tu cuarto en un hotel de lujo.

Al Extremo | Programa 08 de abril del 2026

Si quieres darle un nuevo estilo a tu habitación pues te contamos cómo puedas transformar tu espacio en un lugar digno de un hotel 5 estrellas. Los cambios son simples, pero poderosos por lo que es momento de poner manos a la obra.

¿Cómo transformar tu habitación en un hotel de lujo?

La paleta cromática

En los hoteles 5 estrellas los colores son elegidos con conciencia. Lo que buscan es generar la paz inmediata por lo que la coherencia visual es innegociable. Debes elegir una paleta que sea serena y, sobre todo, monocromática o armónica.

Tonalidades frías : puedes optar por el azul polvo, el verde pálido y el gris suave que son sinónimos de lujo. Estos colores reducen la presión arterial y preparan al cerebro para el sueño profundo.

: puedes optar por el azul polvo, el verde pálido y el gris suave que son sinónimos de lujo. Estos colores reducen la presión arterial y preparan al cerebro para el sueño profundo. La base neutra: aquí tenemos los que son tonos como el blanco roto, el beige arena y el crema. Dan un aspecto limpio e impecable.

No uses colores estridentes.|Canva

Ropa de cama de calidad superior

Es muy importante prestar atención a las fibras que utilizas.



El recuento de hilos: elige sábanas de algodón egipcio o pima. Estos materiales son duraderos, transpirables y mejoran con cada lavado. Un juego de sábanas de 800 a 1.000 hilos proporciona esa sensación celestial y satinada que caracteriza a las suites presidenciales.

elige sábanas de algodón egipcio o pima. Estos materiales son duraderos, transpirables y mejoran con cada lavado. Un juego de sábanas de 800 a 1.000 hilos proporciona esa sensación celestial y satinada que caracteriza a las suites presidenciales. El edredón y las capas : en este caso puedes optar por un edredón de plumón con una funda de percal de algodón que garantiza la temperatura perfecta. No olvides el protector de colchón acolchado.

: en este caso puedes optar por un edredón de plumón con una funda de percal de algodón que garantiza la temperatura perfecta. No olvides el protector de colchón acolchado. Profundidad y calidez: puedes incorporar texturas que inviten al tacto. Esto añade interés visual sin necesidad de recargar la habitación con objetos innecesarios.

puedes incorporar texturas que inviten al tacto. Esto añade interés visual sin necesidad de recargar la habitación con objetos innecesarios. Materiales nobles : coloca mantas de cachemir o lana merino a los pies de la cama. Las alfombras de pelo largo o de piel sintética al costado de la cama aseguran que el primer contacto de tus pies al despertar sea de total confort.

: coloca mantas de cachemir o lana merino a los pies de la cama. Las alfombras de pelo largo o de piel sintética al costado de la cama aseguran que el primer contacto de tus pies al despertar sea de total confort. Cojines extragrandes: por último puedes colocar cuadrantes grandes (de 60x60 cm) apoyados contra el cabecero para dar volumen.

Los cojines son importantes.|Canva

Amueblar con propósito

El cabecero protagonista : este elemento funciona como un aislante acústico y térmico, además de ser el apoyo perfecto para leer antes de dormir.

: este elemento funciona como un aislante acústico y térmico, además de ser el apoyo perfecto para leer antes de dormir. Muebles de acento: si puedes deberías incluir una butaca de diseño o un pequeño banco al pie de la cama. Estos elementos rompen la monotonía de la habitación y añaden un nivel de funcionalidad premium.

Iluminación y aromaterapia