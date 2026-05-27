Cómo maquillar los ojos saltones y de párpados caídos: paso a paso para cualquier edad
Si tienes los ojos saltones, pero párpados ligeramente caídos, el secreto para que luzcan radiantes está en maquillar la zona con las técnicas adecuadas.
Los ojos saltones y párpados caídos no son defectos que deban esconderse ni mucho menos, sino que se les puede sacar provecho para una apariencia deslumbrante. El truco está en aprender cómo maquillar el rostro de forma correcta con técnicas que se adapten y resalten los rasgos para cualquier ocasión y sin importar la edad.
¿Cómo se deben maquillar los ojos saltones? 7 pasos infalibles para resaltar los párpados caídos y verte hermosa
- Prepara la piel y los párpados. Al momento de aplicar todos los productos de skincare de tu rutina mañanera, presta atención a la zona de ojos y refuerza la hidratación para que el maquillaje quede mejor. Si quieres que te dure todo el día, no te olvides del primer en los párpados, que ayuda a que las sombras y delineadores se adhieran con facilidad.
- Ilumina con sombras matificadas de tonos claros. Si lo que buscas es suavizar los ojos saltones y que el párpado caído no se vea tan pronunciado, los tonos neutros serán tus aliados. Con una brocha pequeña, aplica sombras nude, marfil o marrones en la piel con movimientos ascendentes para una mirada estilizada.
Haz un delineado bien definido. El eyeliner es un producto estrella a la hora de enmarcar la mirada, especialmente cuando se hacen trazos pronunciados que definen la forma de los ojos. Haz un delineado parejo en el párpado móvil para que luzca simétrico y una "colita" con la punta hacia arriba.
Si vas a en evento de noche y quieres verte más arreglada, puedes reemplazar el "cat eye" en ojos saltones por una sombra ahumada que haga efecto lifting en el rostro. Esto neutralizará el tamaño de tus ojos y disimular los párpados caídos.
- Aplica rímel para unas pestañas XL. Como último paso, están las pestañas, que son indispensables en cualquier "beauty look" para que la mirada se vea abierta y rejuvenecida. Cuando se trata de maquillar los ojos saltones, lo ideal es rizar bien las pestañas y poner un rímel que aporte volumen más que longitud.
Con estos sencillos trucos de belleza para mujeres de todas las edades, podrás sacarle provecho a los rasgos como párpados caídos y ojos muy grandes. También hay que prestarle atención a las cejas y perfilarlas según la forma de tu rostro.