Cómo maquillar los ojos saltones y de párpados caídos: paso a paso para cualquier edad

Los ojos saltones y párpados caídos no son defectos que deban esconderse ni mucho menos, sino que se les puede sacar provecho para una apariencia deslumbrante. El truco está en aprender cómo maquillar el rostro de forma correcta con técnicas que se adapten y resalten los rasgos para cualquier ocasión y sin importar la edad.

¿Cómo se deben maquillar los ojos saltones? 7 pasos infalibles para resaltar los párpados caídos y verte hermosa

Los ojos saltones y párpados caídos se pueden resaltar con el maquillaje|Instagram. @joeyking

Con estos sencillos trucos de belleza para mujeres de todas las edades, podrás sacarle provecho a los rasgos como párpados caídos y ojos muy grandes. También hay que prestarle atención a las cejas y perfilarlas según la forma de tu rostro.