Los signos más perjudicados del 27 al 31 de mayo por la alineación de Venus y Saturno

La última semana de mayo de 2026 traerá una de las configuraciones más complejas en materia emocional y vincular: la cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en Aries. Esta alineación de 90 grados estará activa entre el 27 y el 31 de mayo y se asocia a bloqueos afectivos, tensiones emocionales y situaciones que obligan a revisar relaciones, deseos y prioridades personales en la vida de varios signos del zodiaco.

Según la astrología, Venus representa el amor, los vínculos, el placer y los valores, mientras que Saturno simboliza límites, compromiso, exigencia y aprendizaje. La combinación entre Cáncer (signo de agua ligado a las emociones) y Aries (signo de fuego impulsivo y directo) genera una energía incómoda que puede manifestarse en conflictos emocionales, distanciamientos o dificultades para encontrar equilibrio entre necesidades personales y responsabilidades.

Astrología: los 6 signos más perjudicados por la cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en Aries

Aries: presión emocional y conflictos personales. Saturno en tu signo te obliga a asumir responsabilidades importantes, pero la tensión con Venus puede generar desgaste en relaciones o vínculos familiares. Cáncer: desilusiones o exigencias afectivas. Venus en tu signo aumenta la sensibilidad emocional y esta cuadratura podría hacerte sentir poco comprendido o emocionalmente agotado. Leo: frustración y sensación de estancamiento. Algunas expectativas afectivas o laborales podrían no avanzar al ritmo esperado. Libra: tensiones en relaciones y decisiones difíciles. Uno de los signos más afectados. Habrá necesidad de poner límites y revisar vínculos que generan desequilibrio. Escorpio: intensidad emocional y conflictos internos. La cuadratura activa inseguridades y obliga a enfrentar temas emocionales postergados. Capricornio: desafíos familiares y emocionales. Ciertas responsabilidades o situaciones del pasado podrían volver para ser resueltas de manera definitiva.

Venus en Cáncer y Saturno en Aries: ¿Cuál es la energía astrológica disponible de esta alineación en cuadratura?

La alineación entre Venus en Cáncer y Saturno en Aries, vigente durante la última semana de mayo de 2026, es considerada una de las configuraciones más tensas para las relaciones, la autoestima y el equilibrio emocional. Cuando ambos planetas forman una cuadratura, la energía se vuelve exigente y obliga a enfrentar situaciones incómodas que requieren madurez y compromiso.

Además, los signos involucrados pertenecen a elementos diferentes y poco compatibles:



Cáncer (agua): emocional, sensible y protector.

emocional, sensible y protector. Aries (fuego): impulsivo, directo y orientado a la acción inmediata.

Esta tensión energética puede traducirse en:



Distanciamientos o enfriamientos afectivos.

Sensación de soledad o incomprensión.

Conflictos vinculados con compromiso y responsabilidades.

Dificultades para expresar emociones con claridad.

Necesidad de revisar vínculos y prioridades personales.

Sin embargo, desde el punto de vista astrológico, Saturno también impulsa crecimiento y madurez. Aunque esta cuadratura puede sentirse incómoda, ayuda a construir relaciones más sólidas y auténticas a largo plazo.

Durante estos días será importante actuar con paciencia, evitar decisiones impulsivas y aprender a diferenciar entre emociones momentáneas y necesidades reales. El universo propondrá desafíos emocionales que pueden transformarse en valiosas oportunidades de aprendizaje y evolución personal.