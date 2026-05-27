6 ideas de invitaciones de “Peppa Pig” creativas y fáciles de hacer para una fiesta de cumpleaños

La temática de una celebración comienza desde el momento en que cada asistente es convocado. Por eso, a continuación te compartimos algunas grandes ideas de invitaciones de "Peppa Pig" que, además de bonitas, son fáciles de hacer. En las últimas dos décadas este adorable personaje de icónica animación 2D es uno de los favoritos de los niños, por los divertidos episodios de su serie que habla sobre diversos valores.

6 ideas de invitaciones de "Peppa Pig" para una fiesta de cumpleaños

1. Con globos en tonos pastel

En plataformas como Pinterest hay una gran variedad de plantillas de invitaciones de "Peppa Pig" que puedes adaptar a la fiesta de cumpleaños de tu hijo o sobrino, e imprimir de manera gratuita. Por ejemplo, la primera idea que te compartimos presenta a la famosísima cerdita bajo un arco de globos de distintos tonos pastel; ahí mismo encuentras el link para poder editar la plantilla.

2. Con toda la familia

Esta plantilla tiene mayor presencia de personajes, pues integra a la familia de "Peppa" alrededor de un gran pastel; el paisaje de la invitación también es muy característico de la serie; tiene un link para poder editarse.

3. Invitaciones de "Peppa Pig" con todos sus amigos

Aquí tenemos una plantilla que no solo nos gustó por la distribución que ofrece para los datos de la fiesta de cumpleaños sino por su variedad de personajes: además de nuestra protagonista hay figuras como "Suzy Sheep" o "Wendy Wolf". Se puede editar directamente en Pinterest.

4. Con espacio en blanco

Esta es una excelente opción para quienes desean poner un texto más largo en sus invitaciones de "Peppa Pig", pues tiene un marco tematizado y un amplio espacio en blanco. Además, con ese espacio en blanco podrías simplemente imprimir y escribir a mano, o editar la imagen en la plataforma que tú prefieras.

5. En tonos rosas y con arcoíris

Una opción que presenta lo mejor de dos mundos, porque no tiene espacio en blanco como tal (su diseño con personajes cubre toda la superficie), pero sí cuenta con espacio para que edites tú o imprimas para escribir a mano.

6. Invitación en forma de cajita

Esta es una opción con costo, pero te va a fascinar si estás buscando una invitación completamente fuera de lo común. Consiste en una cajita con temática de "Peppa", que lleva los datos de la fiesta en el interior; se recibe como archivo editable y descargable para que tú mismo armes.

