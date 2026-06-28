4 juegos de ‘Paw Patrol’ que harán que los niños olviden las pantallas por un rato

Los juegos inspirados en Paw Patrol se han convertido en una forma divertida y dinámica de mantener a los niños activos, creativos y alejados de las pantallas por un rato. A través de actividades basadas en las aventuras de los cachorros héroes, los pequeños pueden desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la coordinación y la imaginación mientras se divierten.

Por eso, si estás buscando alternativas sencillas para entretener a los niños en casa o en una fiesta, estos 4 juegos de Paw Patrol pueden ser la opción perfecta para mantenerlos activos y con mucha energía. Aquí te decimos algunas ideas que pueden intentar en casa.

Ideas de juegos creativos y divertidos de Paw Patrol para niños

1. Rescate en misión urgente: En este juego, los niños se convierten en los cachorros de la patrulla canina y deben completar una misión de rescate. Puedes esconder peluches o juguetes en diferentes partes de la casa y darles pistas para encontrarlos. La dinámica fomenta el trabajo en equipo mientras intentan “salvar” a los personajes antes de que se acabe el tiempo.

Paw Patrol: misiones y juegos.|(ESPECIAL/Panadería)

2. Circuito de obstáculos de rescate: Arma un pequeño circuito con cojines, sillas, cuerdas o cajas. Cada niño debe completar el recorrido como si fuera una misión de rescate de Paw Patrol. Pueden saltar, gatear o esquivar obstáculos mientras imaginan que están ayudando a su equipo a llegar a tiempo. Este juego refuerza la coordinación motriz y la actividad física de forma divertida .

Arma un pequeño circuito con cojines, sillas, cuerdas o cajas. Cada niño debe completar el recorrido como si fuera una misión de rescate de Paw Patrol. Pueden saltar, gatear o esquivar obstáculos mientras imaginan que están ayudando a su equipo a llegar a tiempo. . 3. La torre de mando: Simula la base de operaciones de Paw Patrol. Un niño puede ser el “líder de misión” y dar instrucciones a los demás para completar tareas simples, como ordenar objetos por color, llevar un juguete de un punto a otro o construir una torre con bloques. Este juego refuerza la escucha activa, la atención y la coordinación.

Juegos divertidos de Paw Patrol en casa para niños.|(ESPECIAL/Gemini/Panadería)

4. Búsqueda del hueso perdido: Esconde varios “huesos” (pueden ser figuras de papel o juguetes pequeños) en el área de juego. Los niños deben encontrarlos siguiendo pistas o mapas sencillos. El que más huesos encuentre o el equipo que los reúna primero gana la misión. La actividad estimula la concentración, la exploración y el pensamiento lógico.