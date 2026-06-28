3 peinados para hombres con el pelo largo que trabajan en una cocina como la de MasterChef 24/7

Para estar en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7 hay que tener buen sazón, dominar las técnicas de la gastronomía y mantener una imagen impecable en todo momento. Esto implica llevar el pelo siempre bien arreglado para evitar incidentes en las recetas y hasta los hombres que tienen la cabellera larga deben aprender de peinados para no fallar y sentirse cómodos para sus preparaciones.

Peinados para las cocinas tipo MasterChef 24/7: los 3 estilos que les quedan bien a los hombres

Chongo alto como el del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 . Además de sus grandes aportes como parte de los "Maestros del fuego" de la cocina más famosa de México l Chef Diego Niño también ha demostrado que tiene un gran estilo . Esto porque tiene la melena muy larga, pero siempre la lleva sujetada en un moño alto que mantiene su cara despejada y no le estorba a la hora de hacer sus recetas.

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. Además de sus grandes aportes como parte de . Esto porque tiene la melena muy larga, pero siempre la lleva sujetada en un moño alto que mantiene su cara despejada y no le estorba a la hora de hacer sus recetas. Trenza con chongo . Los peinados con trenzas que son ideales para chefs y personas que trabajan en la cocina no tienen un género específico, por lo que pueden usarlos tanto hombres como mujeres. Y uno de los estilos que no fallan son las trenzas en la parte superior y que se encuentran en un moño sencillo, como el look que presumieron Rey Grupero y Enzo durante su visita al set. Los 3 mejores peinados para hombres con el pelo largo que trabajan en cocinas|ESPECIAL

Dos chonguitos verticales como el Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7. Si tu estilo es un poco más atrevido y disfrutas experimentar con tu melena, entonces el icónico peinado que el Chef Poncho Cadena usa todos los días en MasterChef 24/7 es la mejor opción. Solo hay que dividir el pelo en una coleta media y luego amarrar los chonguitos tanto en la parte alta como en la parte baja.

Los 3 mejores peinados para hombres con el pelo largo que trabajan en cocinas|ESPECIAL

Todas estas ideas son perfectas para hombres que pasan horas en cocinas profesionales que son iguales a la de MasterChef 24/7 y que quieren proyectar una imagen impecable, pero sin caer en lo aburrido. Además, una ventaja es que hacerlos es muy fácil, así que hasta los más inexpertos podrán estilizar sus cabelleras sin esfuerzo.