Qué hacer con las botellas de plástico vacías: crea un bonito dispensador para ordenar el hogar

Si tienes botellas de plástico vacías en casa, una excelente opción es reutilizarlas para crear un dispensador de bolsas. Este proyecto DIY es sencillo, económico y muy útil para evitar que ocupen espacio en cajones y armarios.

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Cada año se desechan millones de envases plásticos que podrían tener una segunda vida a través de proyectos de reciclaje creativo. Además de contribuir al cuidado del medio ambiente, este tipo de iniciativas DIY permite crear objetos funcionales para el hogar. En este caso, una simple botella puede convertirse en un accesorio organizador perfecto para la cocina, la despensa, el lavadero o el garaje.

¿Cómo hacer un dispensador de bolsas con una botella de plástico?

La elaboración de esta manualidad requiere pocos materiales y puede completarse en menos de una hora. Estos son los materiales necesarios:



Botella de plástico vacía de 2 o 3 litros.

de 2 o 3 litros. Tijeras o cúter

Lija fina

Pintura o papel adhesivo decorativo

Cordón, gancho o cinta adhesiva resistente para colgar el dispensador.

Paso a paso



Lava y seca la botella: elimina cualquier resto de líquido o etiqueta. Corta la base: realiza una abertura amplia en la parte inferior de la botella. Prepara la salida de las bolsas: utiliza la boca de la botella como dispensador natural. Lija los bordes: para evitar zonas cortantes. Decora el recipiente: puedes pintarlo o cubrirlo con papel decorativo según el estilo de tu hogar. Colócalo en la pared o dentro de un armario: usando un gancho o cinta resistente.

Una vez terminado, solo debes introducir las bolsas por la abertura inferior y extraerlas una a una desde la parte superior.

¿Por qué este dispensador de bolsas ayuda a mantener el hogar ordenado?

Uno de los problemas más frecuentes en cocinas y áreas de almacenamiento es la acumulación desordenada de bolsas plásticas. Este proyecto ofrece una solución práctica y visualmente agradable. Estas son las ventajas del proyecto:



Facilita el acceso: permite sacar una bolsa cuando se necesita sin desordenar las demás.

permite sacar una bolsa cuando se necesita sin desordenar las demás. Ahorra espacio

Reduce residuos

Puede personalizarse

Es económico

Además de utilizarse para bolsas de supermercado, este dispensador también puede servir para guardar bolsas reutilizables plegadas, bolsas para basura o pequeños textiles domésticos. Con creatividad y materiales que normalmente terminarían en el contenedor de reciclaje, es posible crear objetos funcionales y decorativos.