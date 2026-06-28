Cuáles son los ingredientes de cocina que eliminan el mal olor del drenaje del fregadero

Los dos ingredientes de cocina que ayudan a eliminar el mal olor del drenaje del fregadero son el bicarbonato de sodio y el vinagre. Esta combinación se ha popularizado por su capacidad para descomponer residuos acumulados, neutralizar olores desagradables y contribuir a la limpieza de las tuberías de forma sencilla y económica.

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Los malos olores en el fregadero suelen aparecer por la acumulación de restos de comida, grasas, jabón y materia orgánica en las tuberías. Con el tiempo, estos residuos favorecen la proliferación de microorganismos responsables de generar aromas desagradables.

Por ello, mantener una limpieza periódica del drenaje es fundamental para evitar este problema. Diversas organizaciones como la American Cleaning Institute (ACI) recomiendan realizar tareas preventivas de mantenimiento para evitar obstrucciones y malos olores.

¿Por qué el bicarbonato de sodio y el vinagre ayudan a eliminar los malos olores del drenaje del fregadero?

La eficacia de esta mezcla se basa en las propiedades químicas de ambos ingredientes. Según el National Center for Biotechnology Information (NCBI), el bicarbonato de sodio es ampliamente utilizado por su capacidad para modificar el pH y neutralizar ciertos compuestos causantes de malos olores.



Neutraliza olores: ayuda a reducir compuestos que generan aromas desagradables.

ayuda a reducir compuestos que generan aromas desagradables. Actúa como limpiador suave: favorece la eliminación de residuos adheridos a las tuberías.

favorece la eliminación de residuos adheridos a las tuberías. Absorbe humedad y partículas olorosas: contribuye a mantener el drenaje más fresco.

Por su parte, el vinagre contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a desprender depósitos de suciedad y grasa acumulados.



Ayuda a disolver residuos orgánicos.

Contribuye a la limpieza de las tuberías.

Favorece la eliminación de restos que generan malos olores.

Cuando ambos ingredientes se combinan, producen una reacción efervescente que ayuda a movilizar parte de la suciedad acumulada en el drenaje.

¿Cómo usar bicarbonato y vinagre para limpiar el drenaje del fregadero?

Este truco casero puede realizarse en pocos minutos y con ingredientes que la mayoría de las personas ya tiene en casa.



Vierte 1/2 taza de bicarbonato de sodio directamente en el drenaje. Agrega 1 taza de vinagre blanco lentamente. Deja actuar la mezcla entre 15 y 30 minutos. Enjuaga con abundante agua caliente para ayudar a arrastrar los residuos desprendidos.

Los expertos en mantenimiento del hogar recomiendan repetir este procedimiento 1 vez por semana o cada 15 días como medida preventiva. También es importante evitar arrojar aceite, restos de comida, café molido y otros residuos sólidos por el fregadero, ya que son algunas de las principales causas de obstrucciones y malos olores.