Cómo hacer el delineado invisible que rejuvenece el rostro y agranda la mirada

Hacer el delineado invisible que rejuvenece el rostro y agranda la mirada consiste en aplicar un lápiz o delineador entre las pestañas superiores, rellenando los pequeños espacios que quedan entre los vellos. A diferencia del delineado tradicional, esta técnica no dibuja una línea visible sobre el párpado, sino que intensifica discretamente la base de las pestañas para conseguir unos ojos más expresivos y abiertos.

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En los últimos años, maquillistas profesionales han recuperado esta técnica de maquillaje por su capacidad para favorecer a todo tipo de ojos, especialmente en pieles maduras. Al no crear trazos gruesos ni marcados, el tightlining evita endurecer las facciones y ayuda a que la mirada luzca más fresca y descansada.

¿Qué es el delineado invisible y por qué rejuvenece la mirada?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo con celebridades y miembros de la realeza, ha explicado que las técnicas más sutiles suelen ser las más efectivas cuando se busca definir los ojos sin recargar el maquillaje. En esta línea, el delineado invisible se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los profesionales.

Sus beneficios son múltiples:



Crea la ilusión de pestañas más abundantes: al rellenar los huecos entre los vellos, la línea de las pestañas se ve más densa.

al rellenar los huecos entre los vellos, la línea de las pestañas se ve más densa. Define los ojos sin que se note el maquillaje: aporta intensidad de forma discreta.

aporta intensidad de forma discreta. Agranda visualmente la mirada: no ocupa espacio en el párpado ni reduce el tamaño del ojo.

no ocupa espacio en el párpado ni reduce el tamaño del ojo. Rejuvenece el rostro: evita los trazos gruesos que pueden endurecer las facciones.

evita los trazos gruesos que pueden endurecer las facciones. Funciona en cualquier edad: especialmente en personas que buscan un maquillaje elegante y natural.

La maquilladora Bobbi Brown ha defendido durante años las técnicas que realzan los rasgos naturales del rostro, y el tightlining encaja perfectamente en esta filosofía gracias a su acabado sofisticado y discreto.

¿Cómo hacer el delineado invisible en tendencia?: sigue estos 6 pasos

Los expertos recomiendan utilizar un lápiz de ojos cremoso, resistente al agua y de larga duración para facilitar la aplicación. Estos son los pasos básicos:



Preparar la zona de los ojos: asegúrate de que los párpados estén limpios y secos antes de comenzar. Levantar suavemente el párpado superior: esto permite acceder con mayor facilidad a la raíz de las pestañas. Aplicar el lápiz entre las pestañas: el objetivo es rellenar los espacios vacíos, no dibujar una línea visible. Elegir el tono adecuado: el negro aporta más intensidad, mientras que el marrón ofrece un acabado más suave y natural. Concentrarse en la línea superior: los maquillistas suelen evitar marcar la línea inferior para mantener el efecto de amplitud. Finalizar con máscara de pestañas: ayuda a potenciar la sensación de densidad y apertura de la mirada.

La maquilladora Charlotte Tilbury suele recomendar este tipo de técnicas para conseguir ojos más expresivos. Además, muchos profesionales utilizan el delineado invisible como base para otros maquillajes porque mejora la definición general de la mirada sin alterar su forma natural.