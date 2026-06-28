Cómo reemplazar el baño viejo y feo con estas 5 ideas frescas y modernas

Reemplazar un baño viejo y poco atractivo es posible sin realizar una remodelación completa. Expertos en diseño de interiores coinciden en que elementos como una ducha funcional, grifería cromada, placas marmoleadas, muebles suspendidos de madera y pisos SPC efecto madera son algunas de las tendencias que dominan los proyectos de renovación en 2026.

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El baño ha dejado de ser un espacio meramente funcional para convertirse en una de las áreas más importantes del hogar. Según profesionales de estudios de diseño de interiores como Houzz y la Asociación Americana de Diseñadores de Interiores (ASID), las reformas actuales buscan combinar estética, comodidad y materiales duraderos que aporten sensación de bienestar. La buena noticia es que muchas de estas mejoras pueden implementarse de forma gradual.

Las 5 mejores ideas para modernizar un baño en 2026

Las nuevas tendencias apuestan por materiales resistentes, líneas limpias y una apariencia inspirada en spas y hoteles contemporáneos.



Ducha funcional y minimalista: las duchas amplias con mamparas de vidrio transparente reemplazan cada vez más a las bañeras tradicionales. Este tipo de diseño genera una sensación visual de amplitud y facilita la limpieza diaria. Grifería y accesorios cromados: los acabados cromados continúan siendo una de las opciones favoritas por su capacidad para reflejar la luz y combinar con prácticamente cualquier estilo decorativo. Toalleros, portarrollos y mezcladoras en este acabado aportan un aspecto moderno y sofisticado. Placas marmoleadas para un efecto de lujo: los revestimientos que imitan mármol ofrecen elegancia sin los costos y el mantenimiento de la piedra natural. Además, permiten crear ambientes luminosos y atemporales. Mueble suspendido de madera: los muebles flotantes aportan ligereza visual y facilitan la limpieza del piso. La madera en tonos naturales añade calidez y equilibrio frente a materiales más fríos como la cerámica o el vidrio. Piso SPC efecto madera: este material se ha convertido en uno de los favoritos de arquitectos e interioristas por su resistencia al agua, durabilidad y apariencia natural. Su instalación suele ser rápida y requiere poco mantenimiento.

¿Por qué estas tendencias son recomendadas por expertos en diseño de interiores?

Los profesionales coinciden en que una renovación exitosa debe equilibrar estética y funcionalidad. Estos son sus beneficios:



Mayor sensación de amplitud: los muebles suspendidos y las mamparas transparentes hacen que el baño parezca más grande.

los muebles suspendidos y las mamparas transparentes hacen que el baño parezca más grande. Fácil mantenimiento: materiales como el SPC y las placas marmoleadas requieren cuidados mínimos.

materiales como el SPC y las placas marmoleadas requieren cuidados mínimos. Diseño atemporal: los acabados cromados y los tonos madera siguen vigentes año tras año.

los acabados cromados y los tonos madera siguen vigentes año tras año. Más luminosidad: las superficies reflectantes ayudan a distribuir mejor la luz natural y artificial.

las superficies reflectantes ayudan a distribuir mejor la luz natural y artificial. Incremento del valor estético del hogar: una renovación moderna puede mejorar significativamente la percepción general de la vivienda.

La diseñadora de interiores Kelly Hoppen, reconocida internacionalmente por sus proyectos residenciales, ha señalado en diversas publicaciones especializadas que los espacios de baño contemporáneos deben transmitir calma, orden y funcionalidad. Todo esto mediante materiales duraderos y acabados sencillos.

En la misma línea, los informes de tendencias de Houzz destacan el auge de los revestimientos de aspecto natural y los muebles suspendidos como elementos clave en los baños actuales. Con estas 5 ideas, cualquier baño antiguo puede convertirse en un ambiente más moderno, elegante y cómodo.