La Navidad es una fecha muy esperada no sólo por los grandes, sino también por los pequeños, y es que tienen un espíritu navideño, vivirán los días previos de una manera diferente, querrán participar en la decoración del hogar y por supuesto, aguardar la llegada de Santa Claus con los regalos. Y es que si hay algo que aguardan con ansias es correr debajo del árbol para abrir sus regalos. Pero, en este caso, los especialistas revelaron cuáles son los cuatro juguetes que fomentan la creatividad y en este caso, puedes obsequiarle a las niñas.

Tal como lo mencionábamos, los juguetes para Navidad es algo que muchos niños esperan, teniendo en cuenta que generalmente, le escriben una carta a Santa Claus pidiéndole por algo en particular, pero a veces, no terminan cumpliendo su sueño. Pero, la búsqueda de un juguete resulta misión imposible, ya que no sabemos lo que es tendencia y lo que le puede llegar a gustar, especialmente a las niñas.

Criterios a la hora de elegir un juguete

Antes de comprar cualquier juguete para obsequiar en Navidad, tienes que pensar primero en la durabilidad y el valor educativo que puede ofrecer, ya que uno bien hecho, no sólo perdurará en el tiempo, sino que enseñará lecciones valiosas mientras entretiene. Y si estás buscando para niñas, deben ser fuente de felicidad, de descubrimiento y en donde se pueda incentivar la creatividad, por lo que te vamos a compartir cuatro juguetes que podrás obsequiar para esta fecha.

4 juguetes para regalarle a una niña y estimular la creatividad

Juegos de rol y simulación: fomentan la empatía y la creatividad y explorar diferentes personajes y profesiones. Por eso, puedes optar por un set de médico o una caja registradora, que les dará la oportunidad de imaginar y actuar historias; una tienda de campaña es otra opción.

Desarrollo artístico y manualidades: ofrecen una forma tangible de expresión artística y fomentan la concentración y la paciencia. Por eso, un kit para tejer, modelar o pintar se convertirá en horas de entretenimiento productivo y satisfacción personal. Además, promueven la motricidad fina y la coordinación

Ciencia y tecnología: pueden inspirar una vida de aprendizaje e indagación, por lo que una buena opción es un kit de experimentos químicos o juego de construcción de robots e introducir conceptos básicos de STEM de manera accesible y divertida.