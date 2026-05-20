Si lo que buscas es tener una cocina al estilo minimalista, estas 4 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones ocultas es para ti, ya que con ello tendrás una cocina más limpia y minimalista, sin el tradicional que está a la vista. Una vez secados, los puedes poner en estas 5 ideas de organizadores: desde vintage hasta modernas.

Los escurridores de platos ocultos están en tendencia, ya que liberan espacio en la encimera y harán que tu cocina se vea aesthetic. Lo mejor de este tipo de utensilios es que se adecuan bien a las medidas de los muebles donde se almacenarán. Deja en el olvido al secador de trastes tradicional y opta por estas 5 opciones al estilo vintage.

Las opciones del escurridor de platos ocultas

1. Lavavajillas: Sin duda, la opción número uno es este electrodoméstico, ya que va empotrado debajo de la encimera, justo al lado del fregadero. La opción más moderna del escurridor de platos pasará desapercibida en tu cocina y lo mejor de todo es que ya tampoco lavarás los trastes. Un punto en contra podría ser que su valor en el mercado es superior a los 10 mil pesos.

4 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones ocultas|Pinterest

2. Plegable: Si bien no está oculto del todo siempre, sí lo está al momento que no se utiliza, pues después de haber secado todos los platos, se enrolla, dobla y guarda para el próximo día. Desaparece cuando no lo necesitas y aparece cuando se requiere, así de fácil.

4 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones ocultas|Pinterest

3. Dentro del gabinete superior: Estos escurridores van instalados en la alacena que se ubica sobre el fregadero, a fin de que el agua caiga directamente a la tarja. En México son pocas vistas, pero en Europa es donde destacan debido a que eliminan el desorden visual.

4 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones ocultas|Pinterest

4. Cajón escurridor: El escurridor de platos es de acero inoxidable y se ubica en un cajón por debajo o al lado del fregadero. Cuenta con una bandeja que recoge el agua y, cuando se llena, solo es cuestión de sacarla y vaciarla. Con ello tendrás una cocina visualmente limpia y minimalista.