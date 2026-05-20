Cómo maquillar las pecas para que no se vean
Si lo que quieres es taparlas pues debes llevar a cabo la técnica llamada colorimetría.
Las pecas son manchas planas que aparecen en el rostro y son de color marrón o rojizas. Las mismas pueden aparecer por genética o exposición al sol. Hay mujeres que acuden al maquillaje para poder taparlas por lo que si eres una de ellas te contamos como maquillarlas correctamente.
Para maquillar las pecas y lograr que no se vean, debes usar la técnica de la colorimetría para neutralizar su tono oscuro antes de aplicar una base de alta cobertura a toques. Las pecas tienen un trasfondo marrón o grisáceo debido a la acumulación de melanina. Si aplicas una base directamente sobre ellas, la piel puede verse grisácea o las pecas seguirán trasluciéndose.
¿Cómo maquillar las pecas correctamente?
Hidratación intensiva
- Prepara tu rostro de forma meticulosa usando una crema hidratante.
- Distén el producto de forma ascendente por pómulos, frente, nariz y mentón.
- Este paso evita que las texturas densas que usarás después se cuarteen o luzcan pesadas.
Corrección de color (El paso clave)
- Elige un corrector de subtono salmón, naranja o beige cálido.
- Aplica este corrector justo encima de las pecas más intensas o pigmentadas.
- Difumina únicamente los bordes del corrector con tus dedos o una esponja pequeña.
- El tono naranja cancelará el pigmento oscuro y nivelará el fondo de la piel.
Aplicación de la base de alta cobertura
- Selecciona una base cremosa o líquida catalogada como alta cobertura.
- Utiliza una esponja húmeda o una brocha tipo kabuki.
- Aplica el producto estrictamente a toquecitos o golpecitos sobre las correcciones.
- Evita arrastrar o deslizar la herramienta para no retirar el corrector de color que pusiste abajo.
Corrector del tono de la piel
- Aplica un corrector líquido que sea exactamente del mismo color de tu piel.
- Colócalo en las áreas donde aún se perciba sombra, como ojeras o zonas con pecas muy oscuras.
- Difumina suavemente para fundir este producto con la base.
Sellado y acabado
- Fija todo el rostro usando polvo translúcido suelto.
- Presiona el polvo con una borla o brocha suave sin frotar la piel.
- Finaliza tu maquillaje con rubor e iluminador de manera sutil para devolverle dimensión al rostro.