Cómo maquillar las pecas para que no se vean

Las pecas son manchas planas que aparecen en el rostro y son de color marrón o rojizas. Las mismas pueden aparecer por genética o exposición al sol. Hay mujeres que acuden al maquillaje para poder taparlas por lo que si eres una de ellas te contamos como maquillarlas correctamente.

Para maquillar las pecas y lograr que no se vean, debes usar la técnica de la colorimetría para neutralizar su tono oscuro antes de aplicar una base de alta cobertura a toques. Las pecas tienen un trasfondo marrón o grisáceo debido a la acumulación de melanina. Si aplicas una base directamente sobre ellas, la piel puede verse grisácea o las pecas seguirán trasluciéndose.

¿Cómo maquillar las pecas correctamente?

Hidratación intensiva

Prepara tu rostro de forma meticulosa usando una crema hidratante.

Distén el producto de forma ascendente por pómulos, frente, nariz y mentón.

Este paso evita que las texturas densas que usarás después se cuarteen o luzcan pesadas.

Corrección de color (El paso clave)

Elige un corrector de subtono salmón, naranja o beige cálido.

Aplica este corrector justo encima de las pecas más intensas o pigmentadas.

Difumina únicamente los bordes del corrector con tus dedos o una esponja pequeña.

El tono naranja cancelará el pigmento oscuro y nivelará el fondo de la piel.

Aplicación de la base de alta cobertura

Selecciona una base cremosa o líquida catalogada como alta cobertura.

Utiliza una esponja húmeda o una brocha tipo kabuki.

Aplica el producto estrictamente a toquecitos o golpecitos sobre las correcciones.

Evita arrastrar o deslizar la herramienta para no retirar el corrector de color que pusiste abajo.

Corrector del tono de la piel

Aplica un corrector líquido que sea exactamente del mismo color de tu piel.

Colócalo en las áreas donde aún se perciba sombra, como ojeras o zonas con pecas muy oscuras.

Difumina suavemente para fundir este producto con la base.

Sellado y acabado