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Cómo maquillar las pecas para que no se vean

Si lo que quieres es taparlas pues debes llevar a cabo la técnica llamada colorimetría.

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Oculta tus pecas eficientemente.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Las pecas son manchas planas que aparecen en el rostro y son de color marrón o rojizas. Las mismas pueden aparecer por genética o exposición al sol. Hay mujeres que acuden al maquillaje para poder taparlas por lo que si eres una de ellas te contamos como maquillarlas correctamente.

Para maquillar las pecas y lograr que no se vean, debes usar la técnica de la colorimetría para neutralizar su tono oscuro antes de aplicar una base de alta cobertura a toques. Las pecas tienen un trasfondo marrón o grisáceo debido a la acumulación de melanina. Si aplicas una base directamente sobre ellas, la piel puede verse grisácea o las pecas seguirán trasluciéndose.

¿Cómo maquillar las pecas correctamente?

Hidratación intensiva

  • Prepara tu rostro de forma meticulosa usando una crema hidratante.
  • Distén el producto de forma ascendente por pómulos, frente, nariz y mentón.
  • Este paso evita que las texturas densas que usarás después se cuarteen o luzcan pesadas.

Corrección de color (El paso clave)

  • Elige un corrector de subtono salmón, naranja o beige cálido.
  • Aplica este corrector justo encima de las pecas más intensas o pigmentadas.
  • Difumina únicamente los bordes del corrector con tus dedos o una esponja pequeña.
  • El tono naranja cancelará el pigmento oscuro y nivelará el fondo de la piel.
Maquillaje

Aplicación de la base de alta cobertura

  • Selecciona una base cremosa o líquida catalogada como alta cobertura.
  • Utiliza una esponja húmeda o una brocha tipo kabuki.
  • Aplica el producto estrictamente a toquecitos o golpecitos sobre las correcciones.
  • Evita arrastrar o deslizar la herramienta para no retirar el corrector de color que pusiste abajo.

Corrector del tono de la piel

  • Aplica un corrector líquido que sea exactamente del mismo color de tu piel.
  • Colócalo en las áreas donde aún se perciba sombra, como ojeras o zonas con pecas muy oscuras.
  • Difumina suavemente para fundir este producto con la base.

Sellado y acabado

  • Fija todo el rostro usando polvo translúcido suelto.
  • Presiona el polvo con una borla o brocha suave sin frotar la piel.
  • Finaliza tu maquillaje con rubor e iluminador de manera sutil para devolverle dimensión al rostro.
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