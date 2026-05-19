En esta ocasión traemos para ti un escurridor de platos vintage y no tan moderno y aesthetic como en artículos pasados, como lo son el lavavajillas o un pequeño electrodoméstico que puedes colocar en la encimera de la cocina. Estas son las 5 opciones con las que puedes reemplazar ese utensilio de plástico.

El escurridor de platos más común y accesible en el mercado es el de plástico, ya que lo puedes conseguir en 100 pesos, incluso en algunas plataformas en tan solo 25 pesos. Sin embargo, tienen varios puntos en contra, como es la acumulación de humedad y sarro. Además, por el material del que están hechos, no son muy resistentes. Estas son las 4 ideas para sustituir puertas del clóset por opciones más modernas y económicas.

Las opciones vintage del escurridor de platos

1. Canastas metálicas: Puede ser una gran opción, debido a que el metal o hierro le da un estilo francés vintage. En esta canasta puedes poner a secar los platos o demás utensilios de cocina, debido a su rejilla por donde escurrirá el agua.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage|Pinterest

2. Escurridor de madera: Están de moda los escurridores hechos de madera, sobre todo de bambú, debido a que tienen una alta resistencia a la humedad y cambios de temperatura. Además, sirve como decoración en tu cocina, ya sea moderna o rústica.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage|Pinterest

3. Sobre tarja: Este escurridor de niveles es ideal para cocinas pequeñas y lo mejor de todo es que el agua que escurre de los platos o demás utensilios cae sobre el fregadero, para así evitar limpiar charcos.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage|Pinterest

4. Tipo rack: Puedes replicar el pot rack que se usa para organizar los trastes en la cocina, pero en esta ocasión el soporte va suspendido sobre el fregadero o la tarja, a fin de que el agua caiga en el desagüe.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más vintage|IA

5. Gabinete abierto: Este tipo de muebles se ve bien en las cocinas vintage, debido a las rejillas de hierro que sobresalen debido a que forman parte de la decoración.