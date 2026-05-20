Los organizadores de platos son los accesorios que toda cocina debe tener, pues después de secarlos en estas 5 opciones vintage que reemplazan al utensilio tradicional, hay que colocarlos en un lugar para su almacenamiento y es ahí donde sale a relucir este tipo de mueble, cuya característica principal es la de mantener ordenado este espacio de la casa.

Este tipo de accesorio ayudará a proteger tu vajilla de rayaduras y evitar accidentes por tener apilados todos los platos en el secador, pero no el tradicional, sino uno más aesthetic como lo son estas 5 opciones. Cabe destacar que algunos de los modelos funcionan perfectamente sobre la encimera o el fregadero, además de las alacenas o cajones.

Las opciones de organizadores de platos

1. Estante de madera: Este tipo de organizador puede ser del material tradicional o de bambú. Lo mejor de todo es que se adapta al tamaño del cajón y repisa, pero también puedes tenerlo sobre la encimera.

5 opciones de organizadores de platos para cualquier tipo de cocina: desde vintage hasta moderna|Pinterest

2. Metálico: Es ideal para las cocinas modernas o de estilo loft. Hay una gran variedad de este tipo de organizador en el mercado y que puedes instalar en cualquier área. Desde esquineros para separar los platos por tamaños hasta pequeños estantes.

5 opciones de organizadores de platos para cualquier tipo de cocina: desde vintage hasta moderna|Pinterest

3. Acrílicos transparentes: Las repisas son multifuncionales, pues se adaptan a cualquier zona de la casa. Es en la cocina donde puedes colocar los platos una vez secados, pero para separarlos puedes utilizar acrílicos transparentes y así darle visualmente un toque elegante.

5 opciones de organizadores de platos para cualquier tipo de cocina: desde vintage hasta moderna|Pinterest

4. Giratorio: Este tipo de organizador es ideal para las alacenas que tienen gran profundidad. Es muy práctico y así evitarás sacar todos los utensilios del fondo.

5 opciones de organizadores de platos para cualquier tipo de cocina: desde vintage hasta moderna|Pinterest

5. Rack de techo: Si bien esta opción no es para los platos, sí es funcional con las ollas o sartenes al momento de cocinar. Los utensilios van colgados mediante ganchos móviles, optimizando al máximo el espacio. Este tipo de organizador es muy común en cocinas estilo industrial, rústicas y en las de restaurantes.