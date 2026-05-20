Paola Suárez de “Las Perdidas” sufre FUERTE accidente automovilístico; este es su estado de salud hoy 20 de mayo

En redes sociales se reportó hace unas horas que un vehículo en el que viajaba Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas", estuvo involucrado en un fuerte accidente automovilístico. Esto ocurrió en León, Guanajuato, ciudad natal de la influencer.

Hasta el momento Paola no se ha manifestado en sus redes oficiales para confirmar el incidente, pero circulan imágenes y también se han viralizado las reacciones de otras creadoras de contenido cercanas. Se desconoce cuál es su estado de salud.

Paola Suárez de "Las Perdidas" sufre accidente automovilístico

En el video que está circulando en X, se aprecia una camioneta que impactó contra otro vehículo, que presuntamente sería repartidor y perteneciente a una empresa refresquera. La camioneta tiene la puerta abierta y parece desocupada, también puede notarse que se activó la bolsa de aire. Las cuentas que han compartido el material recopilan que habría fuertes destrozos y que hubo un traslado médico.

🚨 ACCIDENTE DE PAOLITA SUÁREZ

​La influencer de "Las Perdidas" sufrió un fuerte choque en León, Gto. Su camioneta impactó por alcance contra un camión de Pepsi . Reportan destrozos severos y traslado médico. Se indagan causas.

​#PaolitaSuarez #Espectáculos pic.twitter.com/4PG4AJryBY — Código MX (@CdigoMXdigital) May 20, 2026

La cuenta de X conocida como "La Tía Sandra" publicó a las 8:22 A.M. de este miércoles una entrevista exclusiva con una mujer llamada Alexa, quien sería amiga cercana de la influencer. Ella explicó que el accidente ocurrió el martes alrededor de las 8:30 P.M. y la camioneta de Paola habría quedado severamente dañada en la parte frontal.

Reportan que, según fuentes anónimas, Paola Suárez habría tenido una discusión o confrontación inmediatamente antes del accidente automovilístico. Presuntamente un hombre se atravesó frente a la camioneta y, para no atropellarlo, la integrante de "Las Perdidas" hizo un movimiento que la terminó por impactar contra el otro vehículo.

Cuál es el estado de salud de Paola Suárez HOY, 20 de mayo

Alexa, amiga de Paola, aseguró en la entrevista para "La Tía Sandra": "Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro". Sin embargo, se desconoce si está internada en un hospital y ella no fue vista en el sitio del incidente; no hay videos que demuestren su presencia en el lugar.